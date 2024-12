Auto, quando c’è brutto tempo non parcheggiarla mai qui: te la ritrovi piena di danni | I meccanici non ce la mettono mai

Quando devi parcheggiare fai attenzione non solo ai divieti, ma anche a ciò che c’è in giro e che potrebbe causare grossi danni.

Nelle grandi città – ma non solo, ormai – c’è un grosso problema: la mancanza di parcheggio per le automobili.

Non esistono quasi più aree pubbliche e gratuite, ma anche quelle a pagamento iniziano a scarseggiare, perché le auto sono aumentate a dismisura negli ultimi decenni.

Ogni nucleo familiare ha almeno 2 auto, come minimo. Moltiplicate per migliaia di persone, si comprende quanto questo sia un vero dramma per chi deve necessariamente spostarsi. Specialmente in città.

Giri infiniti alla ricerca di un posto libero, minuti preziosi persi che fanno tardare al lavoro. E quando piove la cosa diventa ancora peggio, perché meno persone vanno a piedi o prendono i mezzi. Ma la fretta potrebbe essere cattiva consigliera anche in questo caso: non parcheggiare mai in alcuni posti, soprattutto quando piove.

Parcheggio: evita questi posti quando c’è brutto tempo

L’Italia vanta un numero impressionante di automobili rispetto alla popolazione. Un triste primato che si riflette su tutta la mobilità, creando congestione al traffico e crisi di parcheggi. Questo è dovuto in gran parte alla carenza di mezzi pubblici adeguati, che non riescono a coprire le necessità dei cittadini.

Spesso gli orari lavorativi non sono serviti a dovere, mancano le coincidenze e le corse, e per questo motivo si rende necessaria l’auto, per essere autosufficienti. Ma tutte queste auto da qualche parte devono pur stare, e non tutti hanno la possibilità di parcheggiare proprio sotto casa, o sotto il posto di lavoro. E quando c’è maltempo, con l’aumento delle stesse in circolazione, diminuiscono ulteriormente i posti. Meglio però fare qualche giro in più o parcheggiare più lontano, piuttosto che metterla in alcuni posti e ritrovarla danneggiata. I meccanici e carrozzieri lo sanno.

I meccanici non parcheggiano mai qui

Quando piove, non parcheggiare mai sotto gli alberi. Pioggia e vento forte infatti potrebbero causare danni ad una pianta già malata o secca, spezzandone i rami. Che cadrebbero sull’auto, rompendo il parabrezza o peggio sfondandone la carrozzeria. Anche la neve, appesantendo i rami, potrebbe spezzarli.

Ma in linea di massima è sempre sconsigliabile lasciare l’auto sotto un albero. Molti perdono la resina, che riempie l’auto rimanendo attaccata e creando un effetto colla molto difficile da eliminare, oltre che a danneggiare la vernice. Alcuni, come la betulla, poi, quando ne maturano i frutti lasciano cadere migliaia di minuscoli semini che si infilano praticamente ovunque. Inoltre, ricordiamo che in caso di danni causati dagli alberi l’assicurazione non paga, a meno che non copra anche gli eventi atmosferici, e anche in questo caso è da verificare.