Ladri, se ti ritrovi questi simbolini sul citofono sei sotto attacco: appena te ne vai due giorni ti svaligiano casa

I ladri non agiscono a casaccio ma studiano prima come e quando colpire. Previeni le loro mosse imparando a riconoscere i simboli sul citofono.

Una delle esperienze peggiori che si possano vivere nella vita è la visita dei ladri in casa. Paura, rabbia, disperazione.

Che brutto sapere che dei perfetti estranei hanno messo le mani nelle tue cose, violando di fatto la tua intimità.

La casa è il nostro nido, il regno felice, il porto sicuro che ci tiene lontani dalle brutture esterne. E sapere che quelle brutture sono entrate lo stesso è desolante.

Ma quello che non tutti sanno è che i ladri non agiscono a casaccio. Pianificano attentamente il colpo, studiando le abitudini degli inquilini della casa che interessa loro. E quasi sempre per farlo lasciano delle tracce. Che sia sul citofono, sul cancello o su un muro, troverai alcuni segni che utilizzano come promemoria, o li lasciano per i complici. Impara a riconoscerli.

Ladri in azione: impara a riconoscerne le mosse

I ladri studiano bene la casa da visitare prima di agire. Sebbene i fatti di cronaca purtroppo ci raccontano che è possibile ritrovarseli faccia a faccia, spesso si tratta di un evento fortuito. O di malviventi improvvisati, non professionisti. Nemmeno loro vogliono correre il rischio di incontrare il padrone di casa. Purtroppo capita, ma fortunatamente è raro.

Più spesso invece osserveranno chi abita in casa, quante persone, le loro abitudini. Segnando poi tutto questo sui muri, sul citofono o sul cancello, in modo da avere a portata di mano un promemoria. Vediamo qualche simbolo riconoscibile che ti farà capire che presto entreranno in azione.

I segni sul citofono parlano di te

Osserva bene sui muri della tua casa, sul citofono o nei pressi del cancello se sono apparsi strani simboli. I più comuni sono ad esempio un triangolo, che indica una casa con donna sola e quindi un colpo facile. Un cerchio invece indica una casa difficile da violare, per cui meglio lasciare perdere e passare oltre. Così come un cerchio sbarrato, che significa poco interesse per quello che può contenere l’abitazione.

Al contrario dei piccoli cerchi indicano una casa con un buon potenziale, dove potrà esserci un bel bottino. Se hai cani, troverai delle linee parallele per indicarne la presenza, mentre un piede di porco stilizzato mette in guardia sulla necessità di utilizzarlo o comunque di portarsi i “ferri del mestiere”. Quando il proprietario è in vacanza, lasceranno come promemoria due triangoli uniti da una linea. Mentre una specie di K con una stanghetta centrale invece indica la presenza continua di gente nell’abitazione. Ci sono anche altri simboli, fai sempre attenzione a tutto quello che noti di diverso nei dintorni di casa tua.