Tra Siena e Livorno c’è uno dei borghi più belli di tutta l’Italia: qui ci hanno girato tantissimi film

Tra le meraviglie del nostro Paese ce n’è una scelta come set per numerosi film. Si trova tra Siena e Livorno, ed è un borgo incantevole.

Non è una novità che in Italia ci siano tantissimi posti meravigliosi, tali da aver colpito anche famosi registi internazionali, che li hanno scelti come set per i loro film.

Piccoli centri, grandi città, borghi, paesi. Ognuno di essi ha una caratteristica che lo distingue dagli altri, e scegliere non è certo facile.

Ogni volta rivederli sulle pellicole è per noi un grande vanto e onore. E sapere che milioni di persone li vedranno al cinema o in tv fa piacere.

In Toscana c’è uno dei borghi più belli, apparso in diverse pellicole. Si trova tra Siena e Livorno. Andiamo a conoscerlo.

Toscana: tra Siena e Livorno un meraviglioso borgo

Tantissimi sono i film girati nella nostra bella Italia e diventati famosi. Per esempio la Costiera campana è stupenda nel film del 1999 Il talento di Mister Ripley, girato tra Positano, Ischia e Procida. Ma anche in altre zone della Penisola. Ad esempio, nel 1953 l’elegantissima Audrey Hepburn si innamorava nella città eterna sul set dell’indimenticabile pellicola Vacanze romane. I romantici ricorderanno il commovente Ladyhawke, del 1985, con una giovane Michelle Pfeiffer. Nomi francesi, location italiane.

La lista comunque è talmente lunga che sarebbe impossibile citarli tutti. Ma ti assicuriamo che ce ne sono ancora moltissimi. Scopriamo questa meraviglia che si trova tra Siena e Livorno, set di più di una pellicola.

Da visitare almeno una volta

Borgo di circa 10mila abitanti, edificato su una collina, ha una tradizione secolare che lo rende magico: la lavorazione dell’alabastro. Infatti qui si può visitare l’Ecomuseo dell’alabastro. Il cuore della cittadina è la piazza, circondata da antichi palazzi in perfetto stile medievale come Palazzo dei Priori. Che è anche il più antico municipio di tutta la Toscana, e risale al XIII secolo. Splendido anche il Duomo, ovvero la Cattedrale di Santa Maria Assunta, caratterizzata da una facciata in stile romanico, e gli interni in stile rinascimentale.

Ma questo borgo ospita anche un’affascinante Fortezza medicea, il Museo della Tortura, il Museo Etrusco, i resti perfettamente conservati di un Teatro romano e le notissime Saline. Siamo a Volterra, città dei vampiri. La scrittrice Stephenie Meyer infatti ha usato questi luoghi come residenza dei Volturi, potente clan di vampiri. E la fortunata serie di film Twilight, qui girata, l’ha resa famosa a livello internazionale. Qui poi sono state girate anche alcune scene dell’interessante serie TV I Medici. Se vuoi rivivere le atmosfere di queste pellicole devi proprio recarti a Volterra.