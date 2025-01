Hai mai guardato da dove arriva la carne dell’Eurospin? La producono proprio in questo Paese | Sull’etichetta non ce lo scrivono

Se sei solito fare la spesa nel noto marchio Eurospin, hai mai fatto caso alla provenienza dei prodotti? Non immagineresti mai chi produce la carne.

Negli ultimi anni sempre più persone si sono orientate al risparmio sui consumi, e soprattutto sulla spesa alimentare.

Complice la crisi che continua ad imperversare, infatti, le famiglie stanno cercando mille modi per risparmiare il più possibile, e uno di questi è appunto l’attenzione agli acquisti.

Se da un lato molti restano fedeli ai propri marchi di fiducia, dall’altro moltissimi italiani hanno iniziato a servirsi dai vari discount in giro per il Paese.

Uno dei più noti di questi è Eurospin, presente con oltre 1000 punti punti vendita in tutta Italia. Molto più di un discount. Ma sai dove viene prodotta la carne che vende?

Eurospin: da dove arriva la carne

Eurospin è si un discount ma, come recita il suo claim, qui si fa “la spesa intelligente”. Perché, a fronte di prodotti che non sono di marchi conosciuti, la qualità non manca. Prodotti convenienti, sì, ma ottimi. E chi se ne serve lo sa bene.

Anche se alcuni ancora hanno un certo pregiudizio sui discount, che li vede come punti vendita di basso livello, ormai moltissimi altri si sono resi conto che non è affatto così. E che anzi, i moderni discount sono ormai molto simili ai più noti supermercati. Basta controllare le etichette dei prodotti in vendita per rendersene conto.

Leggi bene l’etichetta

Molti prodotti che troviamo in vendita all’Eurospin apparentemente di sottomarca in realtà nascondono una bella sorpresa: sono stati realizzati da brand famosi, e per giunta in Italia. Per esempio, dietro il caffè Don Jerez si nasconde il più noto Pellini, mentre biscotti e merendine sono prodotti anche da Colussi, Bistefani e Bauli. Il riso è Scotti, la panna da cucina Sterilgarda. E la carne?

Anche qui troviamo delle sorprese. I wurstel Tobias sono prodotti da Aia e Amadori, la carne in gelatina Il buon pascolo è prodotta da Montana e, per quanto riguarda gli affettati, dietro la mortadella La bottega del gusto c’è Fiorucci, mentre il salame milanese è di Casa Modena. Anche la carne fresca che troviamo al banco frigo proviene da filiere controllate, per cui possiamo acquistarla in tutta sicurezza. Come vedi, i prodotti Eurospin non hanno nulla in meno rispetto a quelli dei supermercati, anzi spesso sono proprio gli stessi. La differenza è che con un packaging anonimo e senza pubblicità il prezzo può essere mantenuto basso. Ma non la qualità.