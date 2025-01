Pane senza impasto, ogni giorno puoi averlo fresco fresco in casa: 3 ingredienti e in 10 minuti è pronto

Dimenticati degli impasti complessi e delle lunghe lievitazioni, preparare il pane non è mai stato così facile e veloce.

Con la tecnica del pane senza impasto, otterrai un risultato professionale con un minimo sforzo.

Basta mescolare pochi ingredienti, attendere qualche ora e infornare. Il risultato? Un pane soffice, fragrante e dal sapore autentico.

Il pane senza impasto è la soluzione ideale per chi ama il pane fatto in casa ma ha poco tempo a disposizione.

Tre ingredienti, dieci minuti e un risultato sorprendente: un pane gustoso e sano, perfetto per ogni occasione.

Preparare il pane non è mai stato così semplice

Questa ricetta geniale, che ha conquistato milioni di appassionati di cucina in tutto il mondo, ci arriva direttamente dagli Stati Uniti, grazie al talento di un panettiere di nome Jim. Durante una vacanza con la sua famiglia, Jim ha messo a punto questa tecnica rivoluzionaria che permette di ottenere un pane di qualità professionale senza la necessità di impastare a lungo. Il segreto del pane senza impasto sta nella lievitazione lenta, che avviene in frigorifero per diverse ore.

Durante questo tempo, il lievito trasforma l’impasto in una nuvola soffice e ariosa, creando quella caratteristica struttura alveolata che rende il pane così irresistibile. La preparazione del pane senza impasto è incredibilmente semplice: basta mescolare pochi ingredienti, coprire l’impasto e lasciarlo riposare. Non sono richieste particolari abilità tecniche, né attrezzature speciali. Se non avete tutta la notte a disposizione, potete comunque preparare il pane senza impasto. Basta ridurre i tempi di lievitazione a temperatura ambiente, ad esempio per circa 4 ore. Il risultato sarà leggermente diverso, ma sempre delizioso.

Come prepararlo

Per preparare un delizioso pane senza impasto, avrai bisogno di: 300 grammi di farina Manitoba, 200 grammi di farina 00, 340 grammi di acqua tiepida, 8 grammi di lievito di birra fresco (o 2-4 grammi di lievito secco), 10 grammi di sale, 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva e 6 grammi di miele o malto. In una ciotola capiente, mescola le due farine e il sale. Aggiungi il lievito sbriciolato e mescola nuovamente. Versa l’acqua, l’olio e il miele/malto, poi mescola con un cucchiaio fino a ottenere un impasto umido e appiccicoso. Copri la ciotola con pellicola trasparente e lascia riposare in frigorifero per almeno 12 ore, preferibilmente 18.

Trascorso questo tempo, stendi l’impasto sul piano di lavoro infarinato e piegalo su se stesso più volte fino a formare una palla. Metti la palla in un canovaccio infarinato e lascia lievitare per un’ora. Trasferisci delicatamente l’impasto su una teglia infarinata in forno a 220°C, e lascialo cuocere per circa 20 minuti. Vedrai che bontà!