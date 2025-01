Patente scaduta, da ora devi rifare l’esame: torni a scuola guida | O lo passi o ti tocca muoverti a piedi

Patente scaduta? Ti tocca tornare a Scuola guida e rifare l’esame. Altrimenti l’unica alternativa è muoverti a piedi.

Può capitare a tutti una dimenticanza, ma non rinnovare la patente di guida può costare davvero molto caro.

Chi viene sorpreso al volante con un documento scaduto, infatti, è soggetto ad una sanzione pecuniaria che prevede il pagamento di una somma da 155 a 638 euro. Più una accessoria, che prevede invece il ritiro della patente.

Purtroppo, però, soprattutto a chi non guida spesso, può succedere di dimenticare la data del rinnovo. Cosa fare, quindi?

Ti tocca proprio tornare a scuola guida e ripetere l’esame? Vediamo quali strade puoi percorrere per rimetterti in regola.

Patente scaduta: torna a scuola guida

La patente ha un corso di validità ben preciso che varia in base all’età del titolare. Ogni 10 anni fino ai 55 di età, poi ogni 5 fino ai 70, in seguito ogni 3 anni fino agli 80 e poi ogni 2. Chiaramente, almeno all’inizio, con tempi così lunghi è facile dimenticare la scadenza. Ma sarebbe meglio organizzarsi con un promemoria da qualche parte, poiché come abbiamo visto essere fermati non in regola è dispendioso.

Ma cosa fare quando ti accorgi che è scaduta? Devi tornare a scuola guida o c’è un altro modo? Scopriamo quale strada percorrere.

Cosa devi fare per metterti in regola

Così come ci sono diversi termini per la validità della patente, ci sono anche diversi termini per la scadenza. Ovvero, a seconda dal tempo trascorso dalla data ultima, puoi comportarti diversamente. Fino a 3 anni infatti non devi fare altro che comportarti come per un normale rinnovo, ovvero una visita medica. Verrà rilasciato un documento provvisorio sostitutivo della durata di 60 giorni, in attesa del rilascio della nuova patente. Le cose cambiano se questa è scaduta da più di 3 anni.

In questo caso, infatti, dovrai prendere una nuova patente, e sostenere un nuovo esame. Si torna a scuola guida, quindi. Secondo l’articolo 126 comma 8-ter del Codice della Strada si deve effettuare un nuovo esame di guida, definito “esperimento di guida”. Che “consiste nell’esecuzione di almeno una delle manovre e almeno tre dei comportamenti di guida nel traffico previsti per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente della medesima categoria di quella posseduta”. Questo serve a verificare che chi in teoria non guida da almeno 5 anni sappia ancora come si fa, e sia ancora in grado di muoversi nel traffico senza rappresentare un pericolo.