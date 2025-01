Soldi, per dormire sonni tranquilli dovresti lasciarci questa somma sul conto corrente: né un euro di più né di meno

Non tutti riescono a risparmiare, ma avere una determinata somma sul conto corrente permette di vivere serenamente.

Sei in grado di risparmiare? Oggi come oggi è molto difficile riuscire a mettere da parte qualcosa per i momenti di difficoltà.

Perché molti lo sono praticamente sempre, in difficoltà. E già arrivare a fine mese è complicato, figurarsi se si riesce a risparmiare qualcosa.

Eppure tutti abbiamo un conto corrente a cui attingere per le nostre spese quotidiane e per il sostentamento. Ma è facile svuotarlo, se non si preleva con metodo.

Secondo gli esperti dovresti avere una determinata somma sul conto per riuscire ad essere sereno. Non un euro in meno.

Soldi: quanto dovresti avere sempre sul conto corrente

Se qualcuno ti chiedesse: “quanto hai sul conto corrente in questo momento?”, quasi sicuramente risponderesti: “non abbastanza”. Non abbastanza per riuscire a coprire le spese di routine e mettere anche qualcosa da parte. Difficile risparmiare, se lo stipendio a malapena consente di arrivare a fine mese. Eppure, gli esperti suggeriscono un metodo per risparmiare che si rivela essere molto utile per ritrovarsi un bel gruzzolo a fine anno.

Molti conoscono la regola del 50-30-20, secondo cui lo stipendio o comunque le entrate mensili dovrebbero essere suddivisi così: il 5o% per le spese necessarie, il 30% per il divertimento e il 20% per il risparmio.

Il metodo per risparmiare

Risparmiare il 20% delle entrate mensili potrebbe non essere facile, ma ti basta capire a quanto ammonterebbe la cifra annuale per provarci. Se ad esempio le tue entrate ammontassero a 800 euro, mettendone da parte 160 a fine anno avresti un gruzzolo di 1.920 euro. Con un’entrata di 1.300€ invece potresti metterne via 260, e ritrovarti a fine anno ben 3.120 euro sul conto corrente. Guadagni 1800 euro? Meglio ancora, ne metti da parte 360 e te ne ritrovi 4.320 in un anno. Non male no?

Potrebbe risultare difficile però riuscire a risparmiare il 20% del proprio stipendio, soprattutto se ci si deve basare solo su quello per far fronte a tutte le spese mensili. Troppo spesso infatti non basta nemmeno a coprire quelle. Magari potresti scrivere per un po’ di tempo un diario in cui annotare dettagliatamente le entrate e le uscite, in modo da avere un’idea chiara se ci sono delle modifiche che potresti apportare. E potresti partire con poco: lo sai che se metti da parte appena 20 euro a settimana, a fine anno sul conto corrente avrai poco più di mille euro senza fatica?