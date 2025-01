È stata la città voluta da Papa Pio II e si trova a pochi km da Siena: tra borghi più belli d’Italia è anche protetto dall’UNESCO

In questo borgo, non lontano da Siena, potrai fare un salto indietro nel tempo, in un’epoca in cui l’umanesimo e il Rinascimento fiorivano.

In un luogo dove Papa Pio II, con la sua visione, ha dato vita a una città ideale. Un borgo dove ogni pietra racconta una storia, un luogo dove l’arte e la natura si fondono in un’armonia perfetta.

Passeggiando per le sue strade, potresti imbatterti in palazzi nobiliari con facciate affrescate, chiese dall’architettura maestosa e piazze animate da una vita slow.

Si narra che questo pontefice, affascinato dalla bellezza della campagna toscana, abbia voluto creare un luogo dove l’uomo e la natura potessero coesistere in armonia.

Un borgo dove l’architettura fosse al servizio dell’uomo e dove ogni dettaglio fosse pensato per creare un senso di benessere e di equilibrio.

Un borgo da non perdere

La Val d’Orcia, con le sue colline morbide e i suoi colori caldi, fa da cornice a Pienza, uno dei borghi più suggestivi della Toscana da non perdere assolutamente. Chiamata la ‘Città ideale‘, Pienza è un gioiello incastonato in una cornice mozzafiato, un luogo dove il tempo sembra essersi fermato, invitando i visitatori a un viaggio alla scoperta di sé e delle proprie radici. Il riconoscimento UNESCO ha consacrato Pienza come gioiello inestimabile, attirando visitatori da ogni parte del mondo. Questi, oltre a perdersi nelle vie del centro storico, hanno l’opportunità di gustare le prelibatezze locali, come il rinomato pecorino e i prodotti tipici toscani, che rendono questa terra un paradiso per i buongustai.

Con il suo cuore pulsante è il luogo perfetto per vivere un’esperienza autentica nella Val d’Orcia. La città, oltre a offrire un’ospitalità calorosa, è il punto di partenza ideale per escursioni e itinerari alla scoperta dei paesaggi più suggestivi della Toscana. Il suo centro storico, compatto e affascinante, è un vero e proprio museo a cielo aperto. Passeggiando tra le sue stradine, si respira l’atmosfera del Rinascimento e si ammirano palazzi, chiese e piazze di straordinaria bellezza.

Cosa vedere a Pienza

Da non lasciarsi sfuggire è senz’altro il Duomo di Santa Maria Assunta, un capolavoro del Rinascimento italiano, con una facciata in travertino e un interno ricco di opere d’arte. Ci sono poi il Palazzo Borgia e il Museo Diocesano imperdibili per gli amanti dell’arte medievale.

Lasciati incantare dal Palazzo Piccolomini, un palazzo elegante e raffinato ispirato al Rucellai di Firenze, e dal

Pieve dei Santi Vito e Modesto a Corsignano, una piccola chiesa ricca di storia dove furono battezzati i papi Pio II e Pio III. Per gli appassionati di cinema, invece, un’esperienza unica è ritrovare il luogo dove è stata girata la famosa scena finale del film Il Gladiatore con Russell Crowe.