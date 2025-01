Agenzia dell’Entrate, negli uffici si lavora senza sosta: chi ha beneficiato dell’aiuto statale ora è sotto esame | Ti arriva la comunicazione a casa

L’Agenzia delle Entrate pronta a far scattare controlli verso chi ha beneficiato dell’aiuto statale. Arrivano fino a casa.

L’Agenzia delle Entrate è pronta a far scattare dei controlli su tutti quei cittadini che hanno beneficiato nel passato dell’aiuto statale.

L’Ente, come sappiamo, si occupa dei controlli fiscali, della gestione dei tributi e, appunto, degli accertamenti.

Il che significa fondamentalmente lotta all’evasione fiscale e alle frodi in tal senso. Dipendente direttamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, incrociando i dati controlla che cittadini privati e imprese siano in regola.

Vedersi recapitare una lettera dall’Agenzia delle Entrate fa entrare sempre in fibrillazione chi la riceve, poiché quasi mai si tratta di buone notizie. E infatti a breve molti se ne vedranno recapitare. Chi ha ricevuto l’aiuto statale si prepari.

Agenzia delle Entrate: i controlli pronti a partire

Chiunque si trovi nella scomoda posizione di debitore verso lo Stato ha a che fare prima o poi con l’Agenzia delle Entrate. Che tramite lettera si farà viva chiedendo conto di quanto eventualmente dovuto. È importante quindi essere sempre in regola con i pagamenti delle tasse e dei tributi, per evitare salatissime multe.

Anche se negli ultimi anni l’Ente è venuto incontro ai cittadini lanciando diverse rottamazioni delle cartelle esattoriali. Migliaia se non milioni di contribuenti debitori sono riusciti così a sanare la propria posizione o quanto meno a rateizzare il proprio debito – che nel contempo è stato tagliato di molto – per poterlo ripagare in breve tempo e senza more. Ma ora l’Agenzia è pronta per nuovi controlli.

Sotto esame chi ha beneficiato dell’aiuto dello Stato

Chiunque abbia beneficiato del Superbonus sarà sottoposto a controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate che, come scrive Ansa riportando la notizia da Il Sole 24 “si prepara a inviare lettere ai contribuenti che hanno beneficiato della misura, per chiedere conto del loro operato”. Saranno 500mila gli immobili controllati tra quelli che, avendo beneficiato dell’aiuto, non hanno comunicato la variazione catastale.

Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, ha affermato – riporta Ansa- “Con questa manovra si è passati da un eccesso all’altro, cioè dall’eccesso del Superbonus, che doveva essere limitato nel tempo, a un eccesso opposto, ovvero un sistema che dal 2026 porterà ad una drastica riduzione dei bonus edilizi”. E aggiunge che sebbene non ritenga ci sia un diritto a ricevere aiuti edilizi da parte dello Stato, crede altresì “che un sistema di detrazioni, in essere da 25 anni, fosse necessario invece constatiamo che con questa manovra si è passati da un eccesso all’altro”.