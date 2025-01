Addio cappotto termico, con 2mila euro hai risolto: casa bollente e isolata perfettamente | I tuoi soldi te li tieni in tasca

L’isolamento termico è fondamentale per evitare dispersioni di calore durante l’inverno ed ottimizzare il riscaldamento domestico: ecco la soluzione che supera l’efficienza del cappotto termico e costa meno.

Quando si parla di isolamento termico, si pensa al cappotto termico come alla principale per migliorare l’efficienza energetica delle abitazioni. Si tratta, però, di una soluzione dai costi elevati e che prevede lavori invasivi.

Spesso le famiglie italiane rinunciano all’idea di effettuare questi lavori perché poco accessibili, e accettano di ritrovarsi con una casa in cui il calore si disperde molto facilmente e aumentano i costi del riscaldamento.

Esistono, però, delle valide alternative, anche molto economiche, che stanno rivoluzionando questo settore, come questa tecnica poco conosciuta che promette di offrire un isolamento termico eccellente a costi decisamente più contenuti.

L’insufflaggio non richiede interventi strutturali invasivi e può essere realizzato in tempi molto rapidi, spesso in una sola giornata di lavoro. Ma quali sono i vantaggi di questa scelta rispetto al cappotto termico?

L’insufflaggio: una tecnica di isolamento termico pratica ed economica

L’insufflaggio consiste nell’inserimento di materiali isolanti sfusi, come fibre di cellulosa, lana di vetro o schiuma poliuretanica, nelle intercapedini delle pareti o nei solai. In questo modo si crea uno strato isolante continuo che riduce drasticamente la dispersione termica, migliorando l’efficienza energetica senza alterare l’estetica dell’edificio. Rispetto al cappotto termico ci sono numerosi vantaggi, primo fra tutti il costo: la tecnica dell’insufflaggio può essere effettuata spendendo molto poco, circa 25 euro al metro quadrato, ma i prezzi variano a seconda del materiale e della complessità dell’intervento.

Un altro vantaggio da non sottovalutare è quello legato al tempo richiesto per completare il lavoro: spesso tutto viene sistemato entro un’unica giornata e senza interventi dannosi per l’edificio. Si tratta, insomma, di una soluzione particolarmente appetibile per chi desidera migliorare l’isolamento termico della propria abitazione senza affrontare lavori lunghi e costosi.

I vantaggi dell’insufflaggio rispetto al cappotto termico

Una delle caratteristiche più apprezzate è la non invasività dell’intervento. Non sono necessarie modifiche strutturali o estetiche: la tecnica dell’insufflaggio, quindi, è perfetta anche per edifici storici o con vincoli architettonici. L’efficienza energetica garantita da questa scelta è notevole: secondo diversi studi del settore, l’insufflaggio può ridurre i costi di riscaldamento fino al 50%, migliorando il comfort abitativo in maniera significativa.

Prima di affidarsi a professionisti qualificati per effettuare un intervento di insufflaggio è, però, fondamentale valutare le condizioni della propria casa. C’è, infatti, un’unica contrindicazione: questa tecnica non è consigliabile in presenza di problemi di umidità o infiltrazioni, poiché i materiali isolanti potrebbero assorbirle, compromettendo l’efficacia dell’isolamento previsto.