È considerato il cuore della provincia più termale d’Italia: questo borgo a pochi km da Siena fa invidia a tutti gli altri

Per una vacanza all’insegna del relax non puoi non visitare questo borgo poco distante da Siena, famoso per le sue acque termali.

Immerso nella zona più visitata e pittoresca della Toscana, nei pressi di Siena, si trova un piccolissimo borgo abitato da appena 30 abitanti.

Piccolo ma ricco di fascino, è un vero angolo di paradiso non soltanto da visitare, ma da vivere. È considerato infatti una delle mete più attrattive per chi cerca relax.

Paesaggi mozzafiato e le celebri terme lo caratterizzano, e lo rendono unico nel suo genere.

Una meta imperdibile per chi desidera staccare dalla solita routine anche solo per un weekend, e cerca un’esperienza immersiva nella natura e nella bellezza.

In provincia di Siena le terme più esclusive

La caratteristica di questo minuscolo borgo è proprio l’acqua termale. Al centro della piazza infatti – che non a caso si chiama Piazza delle Sorgenti – si trova un’enorme vasca, e il paesino si sviluppa attorno ad essa. Una fonte che veniva usata anche dagli antichi romani, fatta poi confluire appunto nell’enorme vasca, dove però oggi è vietato fare il bagno.

Un vero peccato, perché l’acqua che sgorga dalla falda è calda. Ma poco male, basta continuare a camminare per arrivare al Parco dei Mulini, una riserva naturale dove non solo ammirare antichi mulini abbandonati, ma fare il bagno in una delle vasche naturali di acqua termale. Qui infatti defluiscono quelle della vasca del paese, ed è consentito bagnarsi e rilassarsi.

Una vacanza all’insegna del relax

Siamo in una piccola frazione del comune di San Quirico d’Orcia, nel caratteristico borgo di Bagno Vignoni. Immergersi in un ambiente tanto suggestivo è un privilegio, perché qui si respira la storia. A sud del paese, infatti, ci sono le antiche terme romane, dove sono presenti ancora le vecchie vasche usate all’epoca e si può ammirare il tragitto originario dell’acqua.

Ma il pezzo forte di Bagno Vignoni è la vasca nella piazza del paese. L’atmosfera si fa speciale la sera, quando da uno dei ristoranti del luogo puoi contemplare le luci delle case e dei palazzi specchiarsi sull’acqua. Il luogo ideale per una fuga romantica di un paio di giorni. E non temere, puoi alloggiare in uno dei due alberghi del paese o spostarti appena fuori, e scegliere un agriturismo dove lasciarti coccolare e assaggiare le specialità del posto. Un posto fantastico, come tutta l’Italia.