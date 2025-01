Banche, ora devono per forza non farti pagare questo servizio: nessuno però ti ha dato la comunicazione | Controlla sul conto corrente

Grandi novità per i clienti di tutte le banche, che dovranno fornire un certo servizio senza farlo pagare. Ma non tutti ne sono a conoscenza.

Il vento di cambiamento che sta arrivando tra riforme e nuove leggi tocca diversi ambiti, a e tra questi anche le banche.

Tra milioni di clienti dei vari istituti finanziari dislocati nel Paese – e fuori – non tutti però sono a conoscenza di quanto sta accadendo.

Da qualche giorno infatti esse sono tenute a fornire un servizio senza farlo pagare. Ma non hanno dato alcuna comunicazione.

La novità cambierà il modo di fruizione da parte degli utenti, o almeno da parte di chi è a conoscenza di quanto sta cambiando. Scopriamo di cosa si tratta.

Banche: non pagheremo più questo servizio

Quando pensiamo ad una banca la prima cosa che ci viene in mente è il deposito di denaro. Al massimo la concessione di un mutuo. Ma questi istituti sono molto di più. Oltre a garantire il servizio di custodia del nostro denaro e a fornire prestiti e finanziamenti, permettono investimenti e quindi guadagni, servizi di consulenza e assicurazioni e soprattutto pagamenti e trasferimento di denaro.

Quest’ultimo punto è molto importante poiché con lo scambio di denaro sia tra privati che imprese. Insomma svolgono un ruolo importantissimo nella gestione del sistema monetario. Adesso poi con questa novità il servizio offerto si amplia, senza costi. Ma di quale servizio si tratta?

I cambiamenti sono già in corso

Dal 9 gennaio 2025 una grossa novità ha colpito tutte le banche e non solo quelle italiane. Per adattarsi alle nuove esigenze dei propri clienti, e per rendere alcune operazioni più semplici e immediate, non vi sarà più nessuna differenza di costo tra il bonifico istantaneo e quello tradizionale. Fino ad oggi infatti sul primo sono state applicate commissioni maggiorate, di fatto scoraggiando il loro utilizzo.

Ma nell’ottica di una maggiore tracciabilità dei pagamenti per combattere evasione fiscale e lavoro nero, tra gli obiettivi del nuovo Governo, è stata introdotta questa novità. Che va ad immettersi in un sistema di vita più smart, con clienti che desiderano poter svolgere operazioni più rapide e semplici, senza dover più attendere troppo tempo. Inoltre, non solo le commissioni saranno così più basse, ma alcuni istituti le hanno eliminate del tutto, dando vita a maggiore concorrenza e competitività a vantaggio dei cittadini clienti. Questa è una buona notizia, purché ne siano a conoscenza.