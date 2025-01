Addio all’amato bonus: chi è riuscito ad accaparrarselo nel 2024 ora ringrazia | Messa la parola fine dalla Legge di Bilancio 2025

Gli italiani pronti a dire addio ad uno dei bonus più amati. Dal 2025 non sarà più possibile usufruirne, così ha deciso la Legge di Bilancio.

Ormai da mesi non si parla di altro. Le parole Legge di Bilancio sono sulla bocca di tutti, fulcro di ogni argomento di interesse popolare.

Ci si ritrova a chiedere: cosa cambierà ora? In realtà essendo stata ormai approvata, anche se forse i primi cambiamenti non sono ancora stati avvertiti, ci sono già stati.

Uno di questi è l’abolizione di un bonus di cui molti hanno usufruito nel corso dello scorso anno. E che però non potranno più farlo.

Un’abolizione che fa discutere, perché non tutti sono pronti al cambiamento. E che significa soldi in meno per le tasche già vuote di moltissimi italiani. Ma di cosa si tratta?

Bonus addio: dal 2025 non ci sarà più

Se da un lato la nuova Legge di Bilancio ha introdotto diverse misure a sostegno di famiglie e imprese, con bonus contributi e agevolazioni, è pur vero che alcuni di essi sono stati aboliti. Perché non più sostenibili, non più validi con il passare del tempo e l’evolversi dei tempi, o semplicemente perché sono finiti i fondi, molto banalmente.

Non è il caso di quello di cui stiamo parlando, che non sarà più disponibile da questo 2025 appena iniziato, perché si guarda avanti. Fino allo scorso anno invece molti ne hanno usufruito, e sono stati ben contenti di farlo. Sono gli ultimi fortunati.

La legge di Bilancio ha deciso di abolirlo

Negli ultimi anni stiamo assistendo ad un’attenzione sempre maggiore verso le questioni ambientali, e si fa più impellente la necessità di trovare alternative più sostenibili da applicare anche al nostro quotidiano. Per questo motivo, per dare una mano all’ambiente, è stato abolito il bonus caldaie a gas. Molti ne hanno beneficiato, con agevolazioni fino al 65%, che da ora cesseranno di esistere.

Ora si punta al futuro, e le uniche agevolazioni saranno disponibili solo per incentivare gli interventi che prevedono l’utilizzo di metodi ecologici e innovativi. Questo per fare in modo che sempre più persone intraprendano un cammino verso soluzioni più ecologiche, come ad esempio le pompe di calore. Secondo le nuove normative, la detrazione prevista per chi sostituirà la sua vecchia caldaia a gas con un sistema più green, avrà diritto ad una detrazione del 50% per l’ abitazione principale e del 36% per la seconda casa.