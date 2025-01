Eurospin ammazza le stufe al pellet: con poco meno di 60€ riscaldi casa e azzeri la bolletta | Nei punti vendita c’è la ressa

Eurospin dà una mano a riscaldare casa senza spendere troppi soldi: poco meno di 60 euro per acquistare un imperdibile prodotto.

Con l’arrivo dell’inverno arrivano anche i primi dubbi e preoccupazioni sul sistema di riscaldamento scelto, o da scegliere.

C’è chi rimane fedele ai soliti termosifoni con caldaia a gas, chi si orienta verso metodi più innovativi come la pompa di calore, chi invece è fortunato ed ha un romantico camino, che oltre a scaldare crea anche atmosfera.

Ma oltre a riscaldare casa però, ogni metodo comporta anche dei costi spesso non indifferenti. Per questo motivo si cerca di abbassare le bollette in qualche modo.

E quale modo migliore che approfittare dell’offerta Eurospin? Altro che stufa a pellet; con questo prodotto abbatti la bolletta e scaldi casa.

Eurospin: abbatti la bolletta e scaldi casa così

Come sempre Eurospin si rivela un insostituibile punto di riferimento per i consumatori che cercano qualità e prezzi abbordabili. E non solo per quanto riguarda la spesa alimentare. Ogni mese decine di prodotti in offerta che vanno dal bricolage all’utensileria, dai piccoli elettrodomestici all’abbigliamento. Spesso introvabili altrove, i prezzi dei prodotti in offerta da Eurospin hanno prezzi più che convenienti. E sono utilissimi.

In questi giorni per esempio c’è qualcosa di imperdibile che una volta portata a casa scalda l’ambiente senza incidere sulla bolletta. Un sistema che a differenza della stufa a pellet è molto meno ingombrante e ha costi di mantenimento decisamente più bassi. A poco meno di 60 euro, quindi conveniente sotto tutti i punti di vista. Di che si tratta?

In offerta il prodotto imperdibile

Eurospin mette in vendita una fantastica stufa catalitica a gas, modello Master SC21F. Dalle misure compatte, ovvero 42,5x48x73,5 cm, questa stufa è pratica e poco ingombrante, e la puoi portare dove vuoi tu spostandola per le varie stanze di casa. Con 3 livelli di potenza da 1,3Kw a 4,1 KW, scalda in un attimo e copre da 40 a 105 metri cubi.

Porta una normalissima bombola da 15 kg, e ha interruttore di sicurezza antiribaltamento e, leggiamo in descrizione, “dispositivo di protezione della fiamma Sistema ODS (Oxygen Detection System)”, che sospende l’erogazione del gas in caso l’ossigeno nell’ambiente scenda sotto una certa soglia. La stufa è disponibile solo online con il sistema clicca e ritira, ovvero acquisti sul sito, e ritiri gratuitamente nel punto vendita più vicino a casa tua. Più comodo di così. Ah, e costa solo 59,99 euro. Imperdibile, corri ad accaparrartela, sta andando a ruba.