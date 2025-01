Massa-Carrara: arrestato il 38enne a Pisa | Era ricercato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale

Arrestato a Pisa un soggetto ricercato da tempo nel territorio di Massa-Carrara: nonostante la tentata fuga e lo scontro con gli uomini dell’Arma, è stato assicurato alla Giustizia.

Nelle ultime ore è stato arrestato a Pisa un 38enne precedentemente noto alle Forze dell’Ordine per vari reati, tra cui intercettazione e resistenza a pubblico ufficiale, ma il fermo si è rivelato piuttosto burrascoso: l’uomo ha infatti tentato la fuga, conclusasi con un corpo a corpo che è costato alcune lesioni fisiche ad un agente.

Ricordiamo che nel 2024 la Toscana è stata teatro di numerosi illeciti, registrando un totale di circa 50.000 reati denunciati, con un aumento del 2% rispetto all’anno precedente.

Furti, rapine e violenze domestiche sono stati i reati più diffusi nella Regione, e le città che hanno annoverato il maggior numero di crimini sono state – ironia della sorte – quelle con il più alto tasso turistico, ovvero Firenze (con 7.000 denunce) e Pisa (5.000 denunce).

Stavolta, però, le segnalazioni a carico del sospettato sarebbero partite dal piccolo Comune di Pontremoli, che avrebbe spiccato un ordine di esecuzione di carcerazione già nel maggio del 2024 per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Ma non è tutto: alla luce del recente interrogatorio, l’uomo avrebbe alle spalle un passato quantomeno burrascoso, caratterizzato anche da episodi di violenza domestica.

Arrestato a Pisa un 38enne ricercato a Pontremoli

L’arresto si è verificato a Pisa il 19 gennaio 2025, quando gli uomini dell’Arma hanno fermato un ricercato di 38 anni precedentemente noto alle Forze dell’Ordine. L’uomo, di cui non sono state divulgate le generalità, sarebbe stato fermato intorno alle 12.00 in Via di Pratale a Pisa dopo che i Carabinieri della Compagnia di Pontedera lo avevano identificato durante un servizio straordinario di controllo del territorio.

Durante l’arresto, inoltre, sono emersi ulteriori capi di imputazione, tra cui lesioni personali e il possesso di documenti falsi. Nel corso dell’interrogatorio, infatti, il 38enne avrebbe confessato di aver commesso diversi reati, e le successive indagini hanno rivelato che l’uomo ha alle spalle un passato di violenze domestiche, e che era stato persino sottoposto a un Daspo urbano. Inoltre, egli avrebbe recentemente aggredito la sua compagna di fronte ai figli piccoli della coppia, provocando diversi danni all’interno dell’abitazione in comune. La donna, agitata, avrebbe richiesto aiuto fuori dalla casa, e i suoi richiami solleciti sono infine culminati nell’intervento della Polizia. Il sospetto era quindi già ricercato nella zona di Pontremoli, e ora si attendono tutti gli sviluppi del caso.

La tentata fuga e lo scontro con le Forze dell’Ordine

Il 38enne risulta attualmente detenuto, e sarà sottoposto a giudizio per tutti i reati di cui è accusato. La lista degli illeciti, inoltre, si è allungata proprio durante l’arresto, poiché il sospettato avrebbe tentato la fuga e opposto resistenza agli agenti, provocando a uno di essi una lieve lesione al ginocchio.

Le Autorità stanno continuando le indagini per accertare ulteriori dettagli sulla vicenda e sul passato dell’uomo.