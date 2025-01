Revisione auto, ora ti controllano anche questo: se non è a norma ti rimandano da dove sei venuto | Te la scordi proprio

Occhio quando devi fare la revisione auto, controllano proprio tutto. E se una cosa in particolare non è a norma ti rispediscono a casa.

La revisione dell’auto è un obbligo previsto dal Codice della strada, e va fatta dopo 4 anni dall’immatricolazione, e poi ogni due.

La sua utilità è ovvia: la sicurezza. Sia la propria, di chi guida, che quella degli altri utenti della strada.

Un’automobile per essere sicura deve avere tutto in ordine, ogni componente sarà analizzato e controllato.

E se qualcosa dovesse risultare non in regola, il rischio è di essere rimandati a casa. Come nel caso a cui ci riferiamo.

Revisione auto: se questo non è in regola vai a casa

Nel corso della revisione dell’auto vengono controllati praticamente tutti i componenti dell’auto, sia a livello di motore che di carrozzeria. Saranno quindi messi sotto esame la funzionalità di sterzo e impianto frenante, l’integrità degli pneumatici e delle sospensioni, la carrozzeria. E poi l’impianto elettrico, ovvero luci e indicatori, i gas di scarico e la rumorosità del veicolo.

Chiaramente si verificherà la corrispondenza di numero di telaio e di targa con i documenti, la presenza dei corretti equipaggiamenti, e la visibilità. Tutto questo deve essere in regola, nel caso non lo fosse il proprietario ha 30 giorni di tempo per rimediare, e poi effettuarne un’altra. Sempre che il problema riscontrato sia di natura lieve. Ma c’è un’irregolarità a cui pochi pensano, ma che potrebbe essere motivo di respingimento.

A cosa devi fare attenzione

Come abbiamo visto durante la revisione viene controllata proprio tutta l’auto. E c’è una cosa a cui non tutti pensano prima di recarsi presso l’officina: i fari opachi. I fari in regola garantiscono sicurezza per tutti. Purtroppo può capitare con il passare del tempo, che la luce solare li opacizzi. Oppure le intemperie e lo sporco, delimitando così il campo visivo sia a livello di ampiezza che di profondità. Questo non consente di passare la revisione.

Potrebbe sembrare un problema di poco conto, ma invece si tratta di un vero pericolo, in quanto sono le luci che ci rendono visibili – e rendono visibile la strada – durante le ore buie. Un non corretto funzionamento compromette la sicurezza. Cosa possiamo fare? Si potrebbe tentare un’azione fai da te con alcuni prodotti in vendita presso i rivenditori di accessori per auto. In alternativa si può sempre provvedere a portare l’auto prima dal nostro carrozziere di fiducia che ripristinerà il faro con prodotti professionali, permettendoci poi di passare la revisione.