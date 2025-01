Disastro bolletta, ora ti arriva il 30% di più da pagare: ecco cosa ti sta dissanguando | Ce l’hai in casa e neanche lo sai

Bollette dell’energia elettrica altissime, il 30% in più che paghi potresti evitarlo. C’è qualcosa in casa che consuma e tu non lo sai.

Care bollette, è il caso di dirlo. Ogni volta un salasso, ogni mese un piccolo aumento, e questo è un fatto a cui praticamente abbiamo dovuto abituarci nostro malgrado.

Ogni volta ce n’è una nuova. La guerra, la crisi energetica, l’instabilità dei mercati globali. Ogni scusa è buona per pesare sulle nostre tasche.

Mentre si cerca una scappatoia con elettrodomestici di ultima generazione e lampadine a risparmio, non ci accorgiamo che possiamo pagare fino al 30% in più senza nemmeno rendercene conto.

Scopri che cos’hai in casa che ti fa aumentare i costi, e cosa puoi fare per abbassarli il più possibile.

Disastro bolletta: perché paghi il 30% in più

Il primo passo quasi ovvio da fare per abbassare la bolletta, ma a cui pochi pensano, è quello di cambiare gestore. Con il mercato libero oggi ci sono talmente tante compagnie a farsi concorrenza che è quasi impossibile non trovarne una che ci faccia risparmiare. Perché non approfittarne e cambiare ciclicamente? Inoltre, piccoli accorgimenti nelle nostre abitudini quotidiane possono far diminuire i consumi.

Spegni la luce nelle camere dove non c’è nessuno, utilizza gli elettrodomestici sempre a pieno carico, e ottimizzali. Ovvero, per esempio, se devi usare il forno, cerca di fare un menù completo e cuocere più pietanze contemporaneamente. Giacché devi accenderlo, cuoci tutto il pranzo. Questi sono solo alcuni piccoli accorgimenti che puoi mettere in atto. E se ti accorgi che non sono abbastanza? Probabilmente stai spendendo il 30% in più senza nemmeno rendertene conto.

Abbassa i consumi in questo modo

Perché paghi più di quanto dovresti in bolletta? Semplice, forse non fai attenzione ai consumi nascosti. Ovvero a quegli apparecchi che consumano anche quando non vengono utilizzati. Secondo una ricerca riportata da fattidigreen.it per esempio solo il decoder lasciato in standby ti costa quasi 60 euro l’anno. Così come i condizionatori. Il televisore da solo, poi, ti fa lievitare i costi del 40%.

La soluzione? Non lasciare mai nulla in standby. Basta utilizzare le ciabatte multi presa con interruttori autonomi da poter spegnere quando un apparecchio non è in uso. Anche perché alcuni elettrodomestici non hanno nessun segnale luminoso, nessuna lucina rossa che ti avvisa del suo essere in funzione. Quindi sono consumi ancora più nascosti. Perché pagare di più quando puoi risparmiare?