Dichiarazione dei redditi, ora ti scali pure il bollo auto: lo paghi praticamente 0€

Puoi scalare anche il bollo auto dalla dichiarazione dei redditi, non ti costa praticamente niente. Scopri come fare.

Lo sapevi che ora puoi scalare il bollo auto dalla dichiarazione dei redditi e pagarlo praticamente niente? Contrariamente a quanto siamo portati a pensare, non sempre con la dichiarazione dei redditi dobbiamo sborsare soldi. Qualche volta fa anche risparmiare.

La cosa essenziale è rimanere aggiornati sulle leggi e sulle agevolazioni, per conoscere tutte le spese che è possibile portare in detrazione.

E siccome non sempre è semplice, la cosa migliore è sempre appoggiarsi ad un professionista del settore. Un commercialista, un Caf, un patronato, chiunque possa guidarci al meglio.

Anche perché commettere un errore nella compilazione di questo documento può costare caro anche a distanza di anni. Ma soprattutto, perché pagare di più quando possiamo addirittura non pagare per nulla qualcosa, come il bollo auto? Vediamo le novità.

Dichiarazione dei redditi: ora ti scali anche il bollo auto

Ogni inizio anno i suddetti professionisti sono letteralmente sommersi dalle richieste di aiuto dei contribuenti. I quali dopo la consueta approvazione della nuova Legge di Bilancio, si affrettano a produrre il modello Isee per poter poi compilare correttamente la dichiarazione dei redditi e accedere ai vari bonus e benefici proposti di volta in volta dal Governo.

E bene o male le spese che possiamo portare in detrazione sono sempre le stesse, anche se possono variare gli importi. Le spese mediche, quelle veterinarie, le tasse universitarie, l’affitto di casa, tutto questo può comportare un risparmio sotto forma di rimborso. Ma c’è una novità che farà ben felici gli automobilisti: anche il bollo auto potrà arrivare a costare 0 euro. Ma come fare?

La novità che ti farà felice

Come abbiamo detto, la compilazione del 730 può essere un po’ difficoltosa per qualcuno, che non riesce a raccapezzarsi tra le varie voci, e non sa quali spese può detrarre e cosa dichiarare. Vogliamo porre l’attenzione sui parenti a carico; che sia coniuge, figli o altro, inserirli nel documento è molto importante.

In questo modo infatti si potrà beneficiare di una somma aggiuntiva, che dipende dal numero dei soggetti. E poniamo il caso si tratti di una famiglia numerosa, parliamo di un bel po’ di soldi. Soldi che verranno risparmiati e che potranno andare a coprire totalmente il costo del bollo auto. Chiaramente, non può essere detratto direttamente, ma a conti fatti e gestendo bene i propri risparmi, rientrerà nelle spese.