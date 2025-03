Fivizzano: nuova lieve scossa di terremoto ma nessun danno a cose o persone

Ieri pomeriggio gli abitanti di Massa-Carrara hanno avvertito una nuova scossa di terremoto nel pomeriggio: la panoramica della situazione.

Negli ultimi giorni la Regione Toscana, in particolare la provincia di Massa-Carrara, è stata colpita da diverse scosse di terremoto.

Questi eventi sismici hanno comprensibilmente preoccupato la popolazione locale e attirato l’attenzione di esperti e vulcanologi, ma sinora – fortunatamente – non hanno sortito danni rilevanti a edifici o persone.

Ieri, martedì 4 marzo, due nuove scosse hanno interessato la zona, a partire dalle prime ore del pomeriggio.

La prima è stata registrata verso le ore 15.00 a un chilometro a sud-ovest di Marcellinara, con una profondità di 9 chilometri e una magnitudo di 2,2, mentre la seconda è avvenuta un’ora dopo, verso le 16.00. Quest’ultima si è verificata invece tra Fivizzano e Minucciano, con una profondità di 8 chilometri.

Le valutazioni degli esperti

Come anticipato, le recenti scosse hanno suscitato un comprensibile clima di tensione tra gli abitanti delle zone colpite, ma fortunatamente non sono stati rilevati danni significativi a strutture o persone.

Gli esperti e i vulcanologi, inoltre, hanno analizzato questi eventi, cercando di fornire alla comunità una panoramica aggiornata della situazione sul territorio. Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la zona di Massa-Carrara è naturalmente predisposta ad accogliere una certa attività sismica, proprio in virtù della sua posizione geologica. La regione si trova infatti in una zona di convergenza tra la placca africana e quella eurasiatica, il che la rende suscettibile a sismi di varie intensità. Gli studiosi, però, hanno altresì affermato che le recenti scosse rientrano in un quadro di normale attività, e non indicano necessariamente un aumento del rischio che si verifichino terremoti più forti e violenti. L’INGV continua a monitorare costantemente la situazione e a raccogliere dati, e tale attività preventiva contribuisce a mantenere la sicurezza della popolazione dell’area.

Fivizzano, la situazione è sotto controllo

Il Comune di Fivizzano ha rilasciato una breve nota a beneficio della collettività dopo la scossa delle ore 16.00, rassicurando i propri abitanti: “Martedì 4 febbraio, alle ore 16.00, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 5.6. L’epicentro è stato rilevato nel Comune di Minucciano, nella zona delle Alpi Apuane. Non si riscontrano danni a cose e persone“.

Ovviamente, tenendo conto delle morfologia della zona e della sua predisposizione naturale ai terremoti, è sempre buona norma essere preparati a ogni evenienza, nonché controllare periodicamente il sito ingv.it oppure le pagine social dell’ente, che forniscono dati aggiornati in tempo reale su tutti gli eventi sismici nel territorio italiano.