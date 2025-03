Pania: pericolo per due escursionisti tratti in salvo dall’elisoccorso Pegaso 3

Nelle ultime ore due escursionisti sono stati tratti in salvo dalle vette di Pania della Croce grazie all’intervento dell’elisoccorso Pegaso 3.

Nonostante gli inviti alla cautela e alla pianificazione preventiva delle attività montane, anche nel 2025 il servizio di elisoccorso continua a svolgere un ruolo dirimente nel recupero degli escursionisti dai luoghi più impervi d’Italia.

Secondo i dati preliminari del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico e del sistema 118, infatti, da inizio anno sono state registrate già migliaia di missioni in tutta la penisola.

Le Regioni più coinvolte sono quelle alpine, come Piemonte, che ha registrato un 18%, la Valle d’Aosta con il 14% e la Lombardia, seguite da Trentino Alto-Adige e Veneto.

Tuttavia, anche la Toscana ha guadagnato spazio in questa preoccupante statistica, e finora è stata teatro del 3,5% degli interventi totali, con un incremento del 3,1% rispetto all’anno 2023. Le ragioni di tale impennata è da imputare principalmente alla crescente popolarità di cui godono le Alpi Apuane tra alpinisti ed escursionisti, ma nelle ultime ore si è verificato l’ennesimo caso.

Le Alpi Apuane e i servizi di elisoccorso

In Toscana, il servizio di elisoccorso è affidato a tre basi operative: la Pegaso 1, con sede a Firenze, la Pegaso 2, di Grosseto, e la Pegaso 3, che copre la zona di Massa-Carrara.

Quest’ultima, situata presso l’Aeroporto del Cinquale, risulta assai rilevante per le Alpi Apuane, poiché è lì che si concentrano molte emergenze. Solo nel 2025, la Regione ha registrato ben 90 interventi, di cui oltre il 40% ha interessato le Apuane, in particolare le zone di Pania della Croce e Pania Secca, vette iconiche ma decisamente insidiose per la loro morfologia rocciosa, per i repentini cambiamenti climatici e per gli sbalzi termici durante l’arco della giornata.

Soccorsi due escursionisti sulla Pania Secca

Mercoledì 5 marzo, verso le ore 15.45, due escursionisti che stavano esplorando il versante est della Pania Secca hanno allertato i soccorsi, dopo esser rimasti bloccati su un tratto esposto a causa di un errore di percorso. Secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di un uomo e una donna di circa 30 anni, anche se non se ne conoscono le generalità.

L’elicottero Pegaso 3 è quindi decollato verso le 15.55 dal Cinquale, mentre una squadra del Soccorso Alpino di Lucca di è attivato in contemporanea, dirigendosi verso il Rifugio Rossi, ovvero il punto di atterraggio più vicino. Raggiunti dal verricello, i due escursionisti sono stati recuperati in stato di shock ma illesi, e verso le 17.10 l’operazione si è conclusa con il rientro a valle. Sebbene esperti, i due potrebbero aver sottovalutato le condizioni del versante, reso scivoloso dalle recenti piogge; per tale ragione, le Autorità raccomandano di mantenere sempre un approccio alla montagna fondato sulla prudenza e sulla prevenzione.