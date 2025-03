Castelnuovo Magra: ciclista d’urgenza in ospedale dopo un malore a Molicciara

Il malessere si è verificato ieri, domenica 2 marzo, a Molicciara verso le ore 12:00. I soccorritori hanno attivato anche l’elicottero per il trasporto urgente in ospedale.

Negli ultimi anni, in Italia si è registrato un interesse crescente verso il mondo del ciclismo, sia come sport che, banalmente, come mezzo di trasporto, ma parallelamente si sono anche moltiplicati i malori e gli incidenti che coinvolgono i ciclisti.

Secondo l’ISTAT e l’Osservatorio ASAPS, infatti, sebbene non esistano dati specifici e aggregati a livello nazionale che isolino i singoli casi, gli arresti cardiaci e i malesseri improvvisi sono diventati oggetto di attenzione, soprattutto dopo la pandemia di Covid-19.

Alcuni studi cardiologici, come quello del Professor Alessandro Capucci del 2022, suggeriscono un possibile aumento di eventi legati a stress cardiaco nei giovani atleti, ma senza dati esclusivi sui ciclisti.

Vediamo invece il fronte degli incidenti stradali.

Incidenti stradali in Italia: l’analisi dell’Osservatorio ASAPS

Secondo l’ISTAT, nel 2022 sono morti 221 ciclisti in Italia, un lieve calo rispetto ai 253 del 2019, ma il 2023 ha invece testimoniato un aumento di casi.

L’Osservatorio ASAPS ha infatti riportato 125 decessi nei primi 8 mesi, con un picco di 34 nel mese di luglio. Questo dato suggerisce la media di un morto ogni due giorni, con 48 vittime over 65 e 9 casi di pirateria stradale. Anche il 2024 ha confermato questa mesta tendenza, anche se i dati non sono al momento disponibili. Nelle ultime ore, però, si è verificato un nuovo caso di malore a Molicciara, a Castelnuovo Magra, e il ciclista è stato trasportato con urgenza presso l’ospedale San Martino di Genova.

Il malore a Castelnuovo Magra

Domenica 2 marzo, intorno alle ore 12:00, un ciclista di 43 anni è stato colto da un malore mentre percorreva la via Aurelia a Molicciara, frazione di Castelnuovo Magra, in provincia di La Spezia.

L’uomo, che proveniva da Massa-Carrara si è fermato sul ciglio della strada e ha contattato i familiari, che hanno prontamente allertato i soccorsi. Sul posto, infatti, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sarzana, la Pubblica Assistenza di Romito Magra e il personale del 118, con l’unità Delta 2. Dopo una prima valutazione medica, le condizioni del ciclista sono apparse preoccupanti, tanto da richiedere l’intervento dell’elicottero Drago, che lo ha trasportato tempestivamente presso il San Martino di Genova, dove è stato ricoverato per accertamenti e cure immediate. Al momento, non vi sono aggiornamenti circa lo stato di salute dell’uomo, ma resta da elogiare la prontezza con cui i soccorritori hanno affrontato la criticità.