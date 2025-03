Marina di Massa: continuano le operazioni di svuotamento della Guang Rong | Quale sarà il futuro della nave incagliata

Le operazioni di bonifica sulla nave cargo Guang Rong stanno per essere ultimate: ecco qual è il suo destino e il commento del Sindaco Persiani.

È trascorso ormai più di un mese dall’incidente navale che ha coinvolto la nave cipriota Guang Rong, arenatasi presso il pontile di Marina di Massa – e distruggendone una sezione – lo scorso 28 gennaio.

Da allora, le condizioni meteo sfavorevoli hanno contribuito a rallentare le operazioni di bonifica, eventualità che ha sollevato la preoccupazione della comunità locale e delle associazioni ambientaliste.

Ricordiamo infatti che a bordo dell’imbarcazione vi erano circa 110 tonnellate di gasolio ed olii lubrificanti, senza contare il carico pericolante di pietrame granulato che essa si accingeva a trasportare da Genova fino al porto di Marina di Massa, e che è rimasto per giorni in balia degli elementi.

Ad oggi il rischio di sversamenti sembra essere stato finalmente minimizzato: ecco come procedono i lavori a bordo e quale sarà il destino della Guang Rong nell’immediato futuro.

La situazione attuale a Marina di Massa

Come anticipato, nel corso dell’ultimo weekend è stato quasi ultimato lo svuotamento dei serbatoi di gasolio ed olio, così come la rimozione di materiali pericolosi, come vernici e olii industriali. Le squadre hanno altresì bonificato anche le gru laterali delle scialuppe di salvataggio e altre attrezzature a bordo, e al momento resta da scaricare solo una quantità irrisoria di materiali residui ancora a bordo.

Resta solo da stabilire se la Guang Rong verrà a breve declassata allo status di relitto, ipotesi su cui le Autorità esitano a sbilanciarsi. Il Prefetto Guido Aprea ha infatti riferito, come si evince da iltirreno.it: “Nessuna comunicazione in merito è stata ricevuta a oggi dall’armatore“. Aprea ha inoltre riferito che la Capitaneria di Porto non avrebbe ufficializzato “una dichiarazione di perdita totale e costruttiva della nave“. Tale dichiarazione implicherebbe, secondo Aprea, dei “cambiamenti per quanto riguarda la titolarità della nave e le responsabilità risarcitorie“. Un tema su cui neppure il Sindaco Persiani sembra incline a produrre congetture.

Persiani: “Notizie non ufficiali e riservate”

In merito al destino della nave, Francesco Persiani ha commentato: “Apprendo con rammarico che stanno circolando notizie non ufficiali e riservate riguardanti la possibile dichiarazione della nave Guang Rong come relitto; al momento, non posso confermare tali informazioni“.

Il primo cittadino ha infine chiosato: “Desidero tranquillizzare la cittadinanza e ribadire che forniremo aggiornamenti ufficiali solo dopo aver consultato la cabina di regia e gli avvocati“.