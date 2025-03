Carrara: la Lega allestisce i gazebo per incontrare i cittadini | Si parte da Marina di Carrara

il commissario comunale Filippo Frugoli annuncia l’installazione di alcuni gazebo della Lega in città, e tutti gli appuntamenti in programma con la cittadinanza.

L’aria di primavera non ha placato minimamente le frizioni tra gli esponenti della Lega e l’Amministrazione comunale di Carrara, tensioni scaturite sin dall’elezione di Serena Arrighi in qualità di Sindaco nel 2022.

In particolare, nelle ultime ore è stato il consigliere Filippo Arrighi, noto per la sua militanza attiva, ad alimentare il clima, già scoppiettante, che caratterizza la politica locale.

Dopo le severe critiche dei leghisti in merito alla gestione delle cave di marmo e l’aggressione in Consiglio Comunale ai danni dello stesso Frugoli, rissa apparentemente innescata dal consigliere PD Stefano Alberti in seguito a un’animato botta e risposta condito da citazioni cinematografiche, ora il confronto si sposta su un altro livello.

Consapevole della polarizzazione delle rispettive fazioni, Frugoli ha infatti annunciato che a breve la Lega installerà dei presidi di ascolto a beneficio della popolazione a Carrara, nonché l’avvio di un progetto itinerante per coinvolgere anche le frazioni della città.

La nuova iniziativa della Lega

Il consigliere comunale Filippo Frugoli ha fatto sapere che la sezione locale della Lega ha intenzione di rafforzare i contatti con la comunità, specialmente attraverso l’allestimento di alcuni gazebo nel territorio carrarese.

“La Lega Carrara prosegue il suo lavoro a stretto contatto con i cittadini, portando avanti un’opposizione attenta e concreta contro l’immobilismo dell’Amministrazione Arrighi“, ha esordito, come riportato anche da lavoceapuana,com. Per poi spiegare: “Sicurezza, degrado, infrastrutture, viabilità, decoro urbano: i problemi sono sotto gli occhi di tutti, e mentre chi guida il Comune resta fermo, noi continuiamo ad ascoltare e dare voce alle istanze del territorio. I gazebo della Lega continueranno a essere un punto di riferimento per la cittadinanza, occasioni di confronto diretto per raccogliere segnalazioni e trasformarle in azioni concrete grazie all’impegno del nostro capogruppo in Consiglio Andrea Tosi“.

Il programma itinerante della Lega

Frugoli ha poi annunciato: “A questo si aggiunge una nuova e importante iniziativa della Lega sul territorio comunale: nelle prossime settimane avvieremo una serie di incontri periodici con i cittadini delle varie frazioni, a partire da Marina di Carrara, per arrivare fino ai paesi a monte. Momenti di ascolto e confronto, per costruire insieme soluzioni ai problemi quotidiani che questa giunta non affronta“.

E ha concluso: “Mentre l’Amministrazione continua a vendere promesse senza risultati, la Lega lavora sul territorio e porta avanti il suo impegno per costruire un’alternativa seria e concreta per il governo delle città“.