Il Consiglio Comunale approva la delibera: in tribunale gli ex consiglieri che non consegnarono i gettoni presenza

L’Amministrazione di Carrara finisce nella bufera dopo la delibera della giunta sul destino dei consiglieri che non avevano restituito i gettoni presenza.

La bagarre per la mancata restituzione dei gettoni presenza da parte dei consiglieri carraresi prosegue senza esclusione di colpi.

La vicenda risale ad alcuni anni fa, quando l’allora Sindaco annunciò di voler recuperare oltre 400.000 euro di indennità di funzione non dovute da 47 consiglieri comunali, impegno però non mantenuto, tanto che l’Amministrazione De Pasquale non racimolò neppure un euro.

La giunta attuale, guidata dal Sindaco Serena Arrighi, ha infine deciso di portare in tribunale i consiglieri che non avevano restituito i gettoni, decisione sollecitata anche dall’intervento del segretario generale Alessandro Paolini, ma che non ha mancato di fomentare l’opposizione.

Il consigliere comunale della lista Ferri Filippo Mirabella, infatti, ha criticato duramente l’Amministrazione Arrighi, tacciandola di inerzia e persino di disinteresse in merito al recupero delle somme dovute.

Mirabella a gamba tesa sui consiglieri morosi

Filippo Mirabella ha sottolineato che la maggior parte dei consiglieri morosi apparteneva al Partito Democratico e ad altre fazioni politiche che, ad oggi, sostengono l’Amministrazione vigente, evidenziando inoltre la necessità che la delibera sui gettoni non finisca su un binario morto. Eventualità che, secondo Mirabella, sarebbe accaduta in primis durante l’Amministrazione De Pasquale.

Egli ha inoltre annunciato che, grazie all’intercessione di Alessandro Paolini, ora tali consiglieri dovranno rispondere delle proprie azioni davanti alla legge: “Il 18 febbraio scorso la giunta ha deliberato di portare in tribunale i consiglieri che non avevano restituito i gettoni presenza”. Mirabella ha poi puntato il dito contro De Pasquale, reo di aver formulato promesse a fondo perduto: “Durante la conferenza stampa si era persino sbilanciato a dire che i soldi recuperati li avrebbe utilizzati per le scuole. Ma poi, chissà per quali motivi (pressioni politiche?), non aveva recuperato nemmeno un euro, e le scuole non avevano beneficiato di queste risorse“. E ha spiegato: “I 47 consiglieri individuati erano stati sui banchi dell’assemblea cittadina nei periodi 2004/2007 e 2007/2008 e la lista era lunghissima; 3 nel frattempo, erano deceduti, pochi avevano saldato il conto“.

Le raccomandazioni al Sindaco Serena Arrighi

Mirabella ha poi rivolto un’esortazione al sindaco: “È fondamentale che l’Amministrazione Arrighi eviti di seguire l’esempio dell’ex Sindaco De Pasquale, la cui delibera sui gettoni di presenza era rimasta lettera morta“.

E ha concluso: “Questa situazione mina la credibilità dell’Amministrazione attuale ed è fondamentale che la giunta non si limiti a emettere delibere formali, ma adotti misure efficaci per garantire il recupero dei fondi e ristabilire la fiducia dei cittadini“.