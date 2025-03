Medicina di genere: domani 8 marzo incontro aperto per sensibilizzare la cittadinanza sulla salute al femminile

In occasione della Festa della Donna, la Pubblica Assistenza di Marina di Carrara organizza un incontro per spiegare l’utilità della Medicina di genere.

Fortunatamente, anche il campo della Medicina tiene conto nel progresso, e negli ultimi anni si è fatta sempre più strada nella coscienza collettiva l’esistenza di un nuovo approccio scientifico e clinico.

Si tratta della Medicina di genere, una branchia della materia che studia le differenze biologiche, fisiologiche e sociali tra uomini e donne, al fine di comprendere e prevedere come e quanto queste disparità possano influenzare la prevenzione, la diagnosi, il decorso e il trattamento delle malattie.

E non si tratta affatto di un settore clinico legato agli organi riproduttivi: esso analizza infatti l’intero spettro delle condizioni individuali dei pazienti, dalle malattie cardiovascolari ai disturbi neurologici, passando anche per le risposte dell’organismo ai farmaci prescritti.

Un esempio su tutti? Secondo numerosi studi, le donne presentano generalmente sintomi atipici nell’infarto miocardico rispetto alla loro controparte maschile, il che può provocare ritardi nella diagnosi, soprattutto se non si considera tale variabilità. Proprio per questa ragione, il Comune di Marina di Carrara ha scelto di celebrare l’altra metà del cielo nella data simbolica dell’8 marzo introducendo alla comunità l’ABC della Medicina di genere, e facendola familiarizzare con tale possibilità.

L’iniziativa dell’8 marzo a Marina di Carrara

Marina di Carrara scende in campo nella promozione della Medicina di genere e, sfruttando la ricorrenza della Festa della Donna, sabato 8 marzo aprirà alla cittadinanza le porte della Sala Marmoteca Nausicaa, in viale Galilei 133. L’evento, intitolato “Medicina di genere: parliamo a tutti di salute al femminile, perché ogni giorno sia l’8 marzo“, è stato ideato e organizzato interamente dalla Pubblica Assistenza di Marina di Carrara sotto la guida della pneumologa Rigoletta Vincenti, e promosso da Nausicaa Spa.

La convention a tema medico avrà luogo dalle 9.30 alle 13.00, e sarà aperta a una platea ampia e variegata: cittadini, operatori sanitari, rappresentanti istituzionali e membri di associazioni locali saranno i benvenuti. Gli interessati potranno accedervi gratuitamente, e avranno altresì la facoltà di richiedere alcuni screening, come la misurazione della pressione arteriosa, il controllo del ritmo cardiaco, la valutazione dei livelli di Vitamina D e di emoglobina glicata.

Perché l’8 marzo è un giorno di festa per tutti

L’appuntamento con la salute è stato fissato in una data assai emblematica, e niente affatto casuale: il tema della Medicina di genere rappresenta infatti la chiave di volta per smantellare le disuguaglianze sanitarie, e per offrire alla comunità cure più mirate e inclusive.

Il dialogo tra esperti e cittadini, inoltre, favorirà ancora di più la comprensione e il rispetto tra i due sessi, promuovendo al contempo un’azione concreta per una Sanità più equa e attenta alle esigenze di tutti. E le mimose, questa volta, possono solo accompagnare.