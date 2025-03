Serie B: Carrarese scivola contro il Frosinone | Cichella decisivo

Brutto tonfo per la Carrarese durante il match con il Frosinone allo Stadio dei Marmi: a pochi minuti dal fischio finale arriva la bomba di Cichella.

Weekend amaro per la Carrarese, che ha visto la squadra ospite trionfare al termine della partita disputata presso lo Stadio dei Marmi lo scorso 8 marzo.

Il match, valido per la 29esima giornata del campionato di Serie B, è stato giostrato con intensità e adrenalina dalle due contendenti, ma è infine culminata in un 0-1 grazie al goal decisivo di Cichella al 70° minuto.

Il primo tempo si è concluso senza reti, ma non senza emozioni per i tifosi, con la Carrarese che ha cercato di dettare il ritmo di gioco, sfruttando la velocità sulle fasce e cercando di confondere la difesa avversaria con azioni rapide.

Il Frosinone, però, ha saputo rispondere con una solida organizzazione difensiva, tentando anche qualche contropiede, ma senza riuscire a finalizzarlo.

La svolta amara nel secondo tempo

Nella ripresa il Frosinone ha sfoderato rinnovata grinta, ma anche la Carrarese ha spinto sull’acceleratore, con Finotto che ha avuto almeno 3 chances clamorose, ma la sua indecisione sotto porta e le parate dell’attento Cerofilini hanno tenuto il punteggio sullo 0-0.

Nella ripresa, il copione sembrava destinato a ripetersi, ma al 64° si è verificato un episodio destinato a far discutere: Cherubini, lanciato a rete, è stato toccato da Oyono, ma né l’arbitro né il VAR hanno concesso il rigore, scelta che ha comprensibilmente esacerbato gli animi dei tifosi. Infine, Matteo Cichella ha trovato la rete al 70° dagli sviluppi di un calcio d’angolo: dopo un controllo preciso, ha scagliato infatti un destro potente che ha travolto il portiere avversario. Un goal pesantissimo, che ha zittito lo stadio intero e regalato al Frosinone un’iniezione di fiducia e, al contempo, ridotto la distanza della Carrarese dalla zona rossa.

Il commento dei mister

Soddisfattissimo Bianco, che ha commentato in sala stampa: “Vincere è sempre importante, ma in questo momento per noi è vitale. La squadra è rimasta in partita, ha lottato fino alla fine“.

Di tutt’altro umore Antonio Calabro, che ha invece riferito: “Abbiamo avuto 3 grosse occasioni nel primo tempo. Gli episodi determinano, e oggi ci hanno penalizzato“.