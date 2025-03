Rimborso tasse, in dichiarazione ti basta inserire questa voce: recuperi questa cifra all’istante | Il trucco dei commercialisti

Esistono alcuni metodi perfettamente legali che permettono di ottenere un rimborso fiscale maggiore: ecco quali voci inserire nella propria dichiarazione dei redditi per recuperare somme importanti.

La dichiarazione dei redditi è il momento dell’anno in cui si recuperano parte delle imposte versate durante l’anno. Per questo motivo diventa importante compilare correttamente il modello 730 o il modello Redditi.

Bisogna conoscere bene quali voci inserire per ottenere un rimborso fiscale più elevato, sfruttando le detrazioni e le deduzioni previste dalla normativa vigente, che viene aggiornata di anno in anno.

I lavoratori dipendenti, che subiscono trattenute mensili in busta paga, sono tra i soggetti che più frequentemente possono beneficiare di un conguaglio a credito, ma ci sono delle strategie per aumentare i rimborsi spettanti.

Questi accorgimenti, utilizzati dai commercialisti, spaziano dalla gestione delle detrazioni fiscali alla pianificazione delle spese deducibili, fino alla corretta compilazione del quadro dei familiari a carico.

Come sfruttare le detrazioni nella dichiarazione dei redditi

Uno dei metodi più efficaci per incrementare il rimborso fiscale consiste nella rinuncia alle detrazioni per reddito da lavoro dipendente direttamente in busta paga. Si tratta di una scelta che riduce il netto mensile percepito, ma permette di recuperare l’intera somma spettante in sede di dichiarazione dei redditi. Per redditi fino a 15.000 euro, ad esempio, la detrazione per lavoro dipendente ammonta a 1.955 euro, che comporta una riduzione dell’imposta dovuta di circa 162 euro al mese.

Se si sceglie di rinunciare a questa detrazione in busta paga, si ottiene un rimborso complessivo molto più elevato al momento della dichiarazione. Lo stesso principio vale per le detrazioni per familiari a carico: scegliere di non applicarle mensilmente consente di ottenere un rimborso unico più consistente, compensando la riduzione delle entrate mensili.

Spese detraibili e deducibili: i metodi per ottenere un rimborso fiscale maggiore

Anche l’inserimento delle spese detraibili e deducibili permette di aumentare il rimborso fiscale. Le spese detraibili, come quelle mediche, scolastiche o per attività sportive dei figli, permettono, infatti, di ridurre direttamente l’imposta da versare. Per ottenere questo beneficio, però, bisogna sapere che le fatture e gli scontrini fiscali devono essere intestati al contribuente con la capienza fiscale adeguata.

Le spese deducibili, come i contributi previdenziali, le erogazioni liberali o il riscatto della laurea, abbattono, invece, il reddito imponibile, riducendo il carico fiscale complessivo. Conoscere e inserire bene queste voci consente di massimizzare il risparmio. Infine, bisogna dimenticare che la presentazione della dichiarazione anche in assenza di obbligo permette di ottenere il rimborso su ritenute d’acconto versate in eccesso. In questo modo si accede ad un ulteriore recupero fiscale.