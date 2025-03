Spesa gratuita, ti basta avere 60 anni e non paghi nulla: ti presenti con il documento e compri quello che vuoi

Chi ha superato la soglia dei 60 anni potrebbe fare la spesa completamente gratis: ecco il documento da presentare per comprare tutto ciò che si desidera senza spendere un solo euro.

La spesa quotidiana può diventare un’incombenza per molte famiglie italiane che faticano ad arrivare a fine mese. Con l’aumento dei prezzi dei beni di prima necessità, riuscire a risparmiare anche solo pochi euro può fare la differenza.

Per sollevare da questo peso gli anziani, molte catene di supermercati hanno introdotto iniziative di sconto riservate agli over 60. Per ottenere il beneficio bisogna seguire una procedura davvero semplice e immediata.

Basta recarsi in un punto vendita aderente, esibire un documento di identità e ottenere uno sconto immediato alla cassa, senza necessità di tessere fedeltà o coupon.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio contesto di agevolazioni pensate per supportare i cittadini, già gravati da enormi difficoltà economiche dovute ad esempio al rincaro delle bollette, nella gestione delle spese quotidiane.

Spesa gratis da Carrefour per gli anziani: quali sono i giorni in cui si applica la promozione

Tra i tanti supermercati che offrono questa opportunità si distingue Carrefour. Questa catena ha trasformato il mercoledì in una giornata speciale per i clienti senior, offrendo loro un vantaggio immediato alla cassa. Nei supermercati aderenti, presentando un documento d’identità, gli over 60 possono usufruire di uno sconto del 10% su una vasta gamma di prodotti.

Nei punti vendita più grandi, come gli ipermercati, la riduzione si applica su generi alimentari, articoli per la casa e prodotti per l’igiene personale. Nei supermercati più piccoli, invece, lo sconto è valido su tutti gli articoli in vendita, senza limitazioni particolari.

Come sfruttare l’offerta di Carrefour per fare la spesa nei supermercati e online

La possibilità di fare la spesa gratis si estende anche alla spesa online. Gli over 60 che effettuano ordini su Carrefour.it possono beneficiare della consegna gratuita su acquisti di almeno 35 euro. In questo modo si possono ricevere comodamente a casa prodotti freschi e confezionati, senza nessun costo aggiuntivo.

Nei Carrefour Express, invece, lo sconto del 10% è attivabile solo per acquisti pari o superiori a 10 euro. Così si garantisce la possibilità di usufruire della promozione anche a chi non vuole spendere molto e ha bisogno di acquistare poche cose. Questa iniziativa dimostra tutta l’attenzione della celebre catena di supermercati verso le persone più anziane, alle prese con la gestione delle spese quotidiane. Si tratta senza subbio di un’agevolazione che, in un periodo di rincari e difficoltà economiche, rappresenta un’opportunità da non lasciarsi sfuggire.