COLOMBA DI PASQUA LIDL | È così buona e soffice perché viene fuori da questo laboratorio: la paghi 5.99€ in meno ma è identica

Si avvicina la Pasqua, ed è il momento di pensare alla colomba. Quella della Lidl non immagini chi la produce, è buonissima.

A Natale c’è l’eterna domanda sulla preferenza tra pandoro e panettone, ma a Pasqua la colomba non ha rivali. A parte l’Uovo, ma è una cosa diversa.

Con l’avvicinarsi di questa festività le tradizioni culinarie regionali diventano protagoniste delle nostre tavole. E tra i dolci quelli comuni in tutta la Penisola sono, appunto, le colombe e le uova di cioccolato.

Soffici, profumate e arricchite di creme e aromi vari le prime, dolci e golose le seconde, particolarmente apprezzate dai bambini per via delle sorprese che racchiudono.

Quest’anno scegli la colomba della Lidl: non farti fermare dal fatto che è del discount: non immagini chi la produce.

Colomba di Pasqua: non immagini chi produce quella della Lidl

Come ogni prodotto anche la colomba può avere prezzi molto differenti a seconda del marchio, che però non sempre è sinonimo di qualità maggiore. Ne è un esempio lampante proprio quella della Lidl. Sicuramente il costo è molto inferiore a quello di brand prestigiosi, o di quelle create da grandi chef e pasticcieri che possono raggiungere cifre elevate, giustificate dalla lavorazione artigianale.

Ma non tutti sono disposti a pagare una colomba 40-60 euro, e per fortuna anche nei supermercati e persino nei discount si possono trovare ottime alternative. Queste pur appartenendo a marchi meno noti, sono spesso realizzate ugualmente con ingredienti di qualità a un prezzo molto più accessibile. Quindi, anche chi dispone di un budget limitato può comunque gustare il dolce tipico della Pasqua. Ma quindi, chi produce la colomba venduta da Lidl?

Chi si nasconde dietro il prodotto

Come spesso accade e abbiamo ormai imparato, un prodotto all’apparenza anonimo può nascondere una sorpresa: un marchio importante e noto. E così, come svela greenme.it, la colomba classica Deluxe in vendita alla Lidl “proviene dallo stabilimento di via Oltre Agno 7 a Brogliano (VI) che è quello de Il Vecchio Forno, un’azienda dolciaria specializzata nella produzione di dolci da forno a lievitazione naturale e fette biscottate”. E non è l’unica, poiché troviamo anche la variante ricoperta di cioccolato fondente e farcita con crema al pistacchio.

E sapete da chi è prodotta questa bontà? Questa colomba è prodotta per Lidl da Maina, proprio la nota azienda che produce i famosi e golosissimi panettoni. Talmente buona che è stata approvata anche da Gambero Rosso. E tutto questo a soli 5,99 euro.