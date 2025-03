C’è scritto PASTA SELEX ma in realtà è prodotta dal colosso dei pastifici italiani | Cambiano la confezione e risparmi un botto

La pasta non manca mai sulla nostra tavola, ma se usi la Selex per risparmiare, non immagini nemmeno chi c’è dietro. Un vero colosso.

Dici pasta e pensi Italia. Perché possono proporcela ovunque, ma rimane un elemento fondamentale della cultura gastronomica italiana, simbolo della nostra tradizione.

Per gli italiani infatti non è solo un alimento, ma un vero e proprio rituale che si tramanda da generazioni, non per nulla praticamente ogni regione d’Italia ha il suo piatto tipico.

Qualche esempio? In Campania la pasta alla genovese è un piatto simbolo della cucina napoletana, ricca di cipolla profumata. In Sicilia, invece, è la pasta alla norma, con un sughetto arricchito con melanzane fritte e pecorino. Mentre in Emilia Romagna è la pasta fresca come i tortellini a dettare le regole.

Esistono poi tantissimi di tipi di pasta, con forme diverse più adatte ad un tipo di condimento piuttosto che a un altro. Spaghetti, fusilli, penne, farfalle, orecchiette, solo per citarne alcuni. Senza contare i marchi, riconoscibili dalla confezione e che attirano la clientela affezionata. Quello che non tutti sanno è che dietro un marchio come Selex, tipico di alcuni supermercati e che sembra anonimo, nasconde invece un vero colosso. Ecco perché è così buono, scopriamo chi lo produce.

Pasta Selex: il colosso che si nasconde dietro

La pasta è un alimento che piace perché fa subito allegria. Basta proporre due spaghetti aglio e olio e subito tutti sono pronti attorno alla tavola. Inoltre è un alimento versatile che si adatta facilmente ad ogni stagione. D’estate, ad esempio, quanto è buona fredda condita semplicemente con pomodori freschi, olive e basilico, mentre in inverno la possiamo arricchire con sughi più ricchi e corposi.

Oltre al formato però per alcuni è importante la marca. Ma non esistono solo i grandi marchi, quelli noti. Ce ne sono alcuni un po’ di nicchia, presenti solo in alcuni punti vendita, che nascondono però delle sorprese. Come la pasta Selex: non immagini chi la produce.

Non indovineresti mai chi la produce

Presente sugli scaffali di molti supermercati tra cui Famila, A&O, Il Gigante ed altri, la pasta Selex, nelle sue diverse linee, è prodotta da marchi molto noti. Come scrive sicilianews24.it, la base è prodotta da Colussi, quella secca all’uovo da Granarolo e quella pasta fresca ripiena dal Pastificio Avesani di Bussolengo (VR). Mentre la linea bio Natura chiama di Selex è prodotta interamente da Rummo, e la linea deluxe come “Gragnano IGP” è prodotta da Afeltra.

In merito alla linea Sapere di Sapori, poi, la pasta fresca ripiena e i tortellini vengono prodotti dal pastificio Soverini, mentre la pasta fresca non ripiena e quella all’uovo è di Maffei. Gli gnocchi, infine, sono prodotti dallo gnocchificio Master di Vedelago. Buono a sapersi.