Massa-Carrara: 300 posizioni aperte in provincia | Come candidarsi per le offerte di lavoro

Ottime notizie per chi è alla ricerca di lavoro: sul portale della Regione Toscana sono state pubblicate oltre 300 offerte, anche a tempo indeterminato.

Nonostante il momento di impasse vissuto nell’ultimo quinquennio, la Regione Toscana si sta attualmente confermando come un’area piuttosto dinamica dal punto di vista occupazionale, con un mercato del lavoro in costante crescita e un tasso di occupati che supera, fortunatamente, i livelli pre-Covid.

Secondo alcune recenti statistiche, lo scorso anno gli occupati hanno raggiunto quota 1,628 milioni, con un incremento del 2,8% rispetto al 2023 e un tasso di disoccupazione sceso al 3,9%, e inferiore alla media nazionale (pari al 6,7%).

Un trend tutto sommato positivo e che fa ben sperare, soprattutto considerando che le politiche regionali mirate e la presenza di settori chiave nel territorio costituiscono degli elementi fondamentali per la ripresa economica della Regione. Inoltre la bella stagione, quella del turismo, è quasi alle porte.

Al netto delle valutazioni più recenti, che testimoniano un boom delle professioni legate alla tecnologia e all’Intelligenza Artificiale, infatti, il turismo resta uno dei pilastri più solidi per la Toscana. Vediamo in quali altri settori è possibile puntare se si è alla ricerca di un lavoro richiesto e ben remunerato.

I settori più fiorenti in Toscana

Come anticipato, il turismo rimane uno dei cardini dell’economia toscana, con un ricerca costante di consulenti di viaggio, event manager e soprattutto di esperti di turismo sostenibile, in pieno allineamento con le politiche green dell’Unione Europea.

Anche il settore manifatturiero, in particolare nelle zone di Prato e Scandicci, e l’agroalimentare si attestano come dei capisaldi nel panorama dell’occupazione, e negli ultimi mesi è cresciuta la richiesta di tecnici specializzati e professionisti della logistica in entrambi gli ambiti. Anche la Sanità, a dispetto della zoppicante panoramica nazionale, sta dando cenni di ripresa, e cerca di rispondere all’invecchiamento demografico arruolando nuovi medici, infermieri e fisioterapisti. La Regione Toscana sostiene questa crescita tramite il programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori), che nel 2024 ha raggiunto 132.699 beneficiari, posizionandosi al primo posto in Italia per esiti occupazionali positivi, mentre il progetto Giovanisì continua a favorire l’inserimento di nuove leve nel mondo del lavoro. Inoltre, sul portale lavoro.regione.toscana.it sono recentemente spuntate circa 300 possibilità di assunzione, anche a tempo indeterminato.

Le possibilità a marzo 2025

Ad oggi, la domanda in Toscana riflette un mercato che premia competenze tecniche e flessibilità, perfettamente in linea con le trasformazioni globali, e lo testimonia anche il numero e le tipologia di offerte presenti sul portale lavoro.regione.toscana.it.

Le figure più ricercate a marzo – circa 300 – includono tecnici informatici, operai specializzati nel tessile e nella meccanica, addetti alla ristorazione e all’accoglienza turistica e anche professionisti sanitari. Per visionare tutte le proposte è sufficiente visitare il sito e inserire i propri parametri di ricerca, filtrando la zona, la tipologia di contratto e professione e persino il Centro per l’impiego di riferimento.