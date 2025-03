Ci segua in caserma | Roberto Baggio convocato dalla Guardia di Finanza: voragine da 7 miliardi

Roberto Baggio conosciuto anche come il Divin Codino, l’icona del calcio italiano, stato convocato dalla Guardia di Finanza per qualcosa di grosso.

L’immagine di Baggio, da sempre lontana dai riflettori della cronaca mondana e dalle polemiche, si è infranta con la dura realtà di un caso, ormai del passato, ma che mostra come i grandi idoli possano comunque avere dei problemi.

Le cifre, vertiginose e sconcertanti, parlano di una voragine che ammonta a ben 7 miliardi.

Un buco nero finanziario che ha rischiato di inghiottire non solo il patrimonio di Baggio, ma anche la sua reputazione e la sua immagine pubblica.

Una ferita ancora aperta

Roberto Baggio fu convocato dalla Guardia di Finanza di Forlì per fare luce su una truffa milionaria che lo ha visto vittima nel lontano 1997. Un raggiro che, a distanza di anni, fa ancora scalpore per le modalità e l’entità del danno: ben 7 miliardi di lire, una cifra astronomica per l’epoca. Baggio, amato da molti e discusso da altri, è senza dubbio uno dei calciatori più talentuosi della storia del calcio italiano. Vincitore del Pallone d’Oro e di numerosi trofei con i club in cui ha militato, ha sempre avuto un rapporto tormentato con la Nazionale. Il terzo posto ai Mondiali del 1990 e la finale persa ai rigori a USA ’94, con il suo errore decisivo, sono ferite ancora aperte nel cuore dei tifosi.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Baggio si è allontanato dal mondo del calcio, dedicandosi alla sua famiglia e alle sue passioni. Ma il passato è tornato a bussare alla sua porta, riportando alla luce una vicenda oscura che lo ha visto protagonista suo malgrado. Nel 1997, Baggio è caduto vittima di una truffa orchestrata da una coppia di sedicenti banchieri genovesi, abilissimi nel convincere le loro vittime a investire in miniere peruviane, promettendo guadagni facili e sicuri. Un’illusione che si è infranta contro la dura realtà, lasciando dietro di sé una scia di danni e disillusioni.

Un’indagine complessa

Baggio fu convocato per raccogliere la sua testimonianza e ricostruire i dettagli della truffa. L’obiettivo è stato quello fare luce su una vicenda davvero brutta.

Adesso la vicenda è comunque perfettamente conclusa. Roberto Baggio può dedicarsi interamente alla famiglia, alla campagna e al contatto con i fans che sempre dimostrano lui grande amore.