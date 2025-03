IL MAXI CONCORSO FINALMENTE È ARRIVATO: 3500 posti di lavoro con assunzione entro maggio | Tutti a tempo indeterminato

Migliaia di opportunità da cogliere al volo per chi cerca un lavoro stabile e ben retribuito: ecco tutti i concorsi pubblici a cui accedere nei prossimi mesi per lavorare nei ministeri e nelle agenzie dello Stato.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) ha dato il via a oltre 3.500 nuove assunzioni nella pubblica amministrazione. Si tratta di posti a tempo indeterminato, con procedure concorsuali che dovranno concludersi entro maggio.

L’intervento, particolarmente atteso, fa parte del piano del Governo per coprire la carenza di personale in settori strategici, dopo anni di blocchi parziali al ricambio generazionale tanto auspicato.

Il decreto nasce dalla legge di bilancio 2025 (n. 207/2024) e, in particolar modo, dall’esigenza di sostituire il personale cessato e dare continuità ai servizi pubblici.

Oltre ai concorsi, sono previste forme di mobilità volontaria e progressioni interne, con limiti temporali precisi per garantire rapidità nelle procedure. I bandi ufficiali, con dettagli su requisiti e modalità di candidatura, saranno pubblicati a breve sui canali istituzionali.

Assunzioni nei Ministeri e nelle Agenzie dello Stato: ecco quali e quanti saranno i posti disponibili nei prossimi concorsi pubblici

Il Ministero della Giustizia offre 2.000 posti disponibili, divisi tra il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria (1.734 posti) e l’Amministrazione Penitenziaria (261). Il Ministero dell’Interno, con 958 nuove assunzioni, è chiamato a rafforzare il personale per garantire sicurezza, immigrazione e ordine pubblico. Ci sono anche tante opportunità da cogliere nel mondo delle agenzie fiscali e del lavoro. L’INAIL potrà contare su 307 nuovi ingressi, di cui 233 funzionari amministrativi, mentre l’Agenzia delle Entrate prevede 80 posti.

Tra gli altri enti coinvolti, spiccano l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (31), il Ministero della Salute (35) e il Ministero degli Affari Esteri (53). Non mancano le assunzioni anche in agenzie specializzate come l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (9) e ITA-ICE (6).

L’obiettivo di queste assunzioni statali: favorire il ricambio generazionale

Il DPCM stabilisce modalità di assunzione rapide e semplificate, con l’obiettivo di concludere l’intero iter entro maggio 2025. Ogni amministrazione potrà pubblicare i bandi autonomamente. I criteri dovranno essere trasparenti e le procedure informatizzate. Bisogna considerare il ruolo della mobilità volontaria, che consentirà di colmare posti vacanti anche attraverso lo spostamento di personale già in servizio presso altre amministrazioni: in questo modo si ridurranno i tempi di inserimento effettivo.

Tutte queste assunzioni rispondono alla necessità di riequilibrare l’età media della Pubblica Amministrazione, che attualmente è ancora troppo alta. Il decreto introduce limiti temporali stringenti: gli enti devono sbrigarsi a pubblicare i bandi per garantire un ricambio generazionale effettivo e tempestivo.