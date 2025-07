Frigorifero, se lo hai messo in questo punto della cucina ti sventra i consumi | Paghi il 20% in più di bolletta

La posizione del frigorifero rischia di incidere notevolmente sul costo della bolletta: ecco i posti da evitare.

Il frigorifero è uno degli elettrodomestici più diffusi, ma anche il più dispendioso, almeno in termini di consumi. Basti pensare al fatto che per mantenere fresco il cibo che si trova al suo interno rimane in funzione 24 ore su 24.

Considerati i recenti rincari di beni e servizi, è fondamentale fare di tutto per non far lievitare inutilmente la bolletta. Il problema è che a volte si commettono degli errori che, seppur banali, si tendono a sottovalutare.

Tuttavia, sono proprio loro a farci spendere centinaia di euro in più all’anno. Uno di questi è legato alla posizione del frigorifero. Al contrario di ciò che si pensa, lasciarlo in un determinato punto della cucina può influire considerevolmente sui consumi.

Come risparmiare energia con il frigorifero in base alla sua posizione

Gli elettrodomestici rappresentano una parte significativa del consumo energetico di una famiglia. Ragion per cui è importante prestare attenzione al modo in cui si utilizzano e alla posizione in cui si collocano.

Questo è vero soprattutto per il frigorifero, che si distingue per il suo peso economico sulla bolletta. Ecco perché gli esperti consigliano di lasciarlo in un punto preciso della cucina per risparmiare, sia da un punto di vista energetico che si sostenibilità.

Dove posizionare il frigorifero per ridurre il consumo energetico

Come accennato in precedenza, il luogo in cui si trova il frigorifero influisce in modo notevole sulla quantità di energia prodotta dal suddetto. Infatti, più ne consuma e maggiore sarà il costo dell bolletta. Ecco perché la sua posizione è essenziale. Non vi stiamo dicendo di mettere l’elettrodomestico in sala piuttosto che in cucina.

Però, quest’area della casa presenta altri oggetti o apparecchi energivori, che ne possono influenzare il funzionamento. Infatti, Se non è posizionato correttamente, può consumare fino al 15% in più di energia. Evitate dunque di metterlo vicino a fonti di calore come stufe, forni o finestre che ricevono la luce diretta del sole. È anche importante che ci sia abbastanza spazio intorno, perché il motore e i tubi richiedono una buona ventilazione. Tenendolo a qualche centimetro di distanza dalla parete si può ridurre il consumo energetico.