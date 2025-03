200€ subito se cambi frigorifero | Il bonus è pubblicato ma non è stato ben pubblicizzato: con una domandina ottieni subito i soldi

Ecco la procedura da seguire per sostituire il vecchio frigorifero e ottenere uno sconto immediato sull’acquisto del nuovo senza complicazioni burocratiche.

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto diverse novità, tra le quali spicca un incentivo concreto per chi decide di sostituire elettrodomestici vecchi ed energivori.

Il Governo guidato da Giorgia Meloni ha stanziato un bonus fino a 200 euro per chi cambia frigorifero, lavatrice o altri dispositivi ormai obsoleti.

La misura punta a spingere le famiglie a scegliere apparecchi più efficienti dal punto di vista energetico. In questo modo si riduce il peso delle bollette e l’impatto ambientale.

L’agevolazione pensata per chi non ha budget elevati ma vuole comunque accedere a modelli moderni, silenziosi e a basso consumo energetico.

Sostituzione di vecchi elettrodomestici: il bonus che varia dai 200 ai 100 euro dedicato a tutti

Il bonus è pensato per chi vuole sostituire frigoriferi, lavatrici e altri elettrodomestici con modelli di classe energetica B o superiore. La somma erogabile varia: si va dai 200 euro per chi ha un ISEE inferiore ai 25.000 euro ai 100 euro per chi supera questa soglia. Facendo un esempio pratico, una famiglia con ISEE basso che acquista un frigorifero da 800 euro, si troverà a pagarne solo 600.

Questo bonus non è legato a lavori di ristrutturazione e riguarda solo la sostituzione del singolo elettrodomestico. Per accedere al contributo è obbligatorio smaltire correttamente il vecchio apparecchio. Le modalità di smaltimento sono simili a quelle del bonus rottamazione TV: bisogna assolutamente evitare abbandoni irregolari o pratiche scorrette.

Come richiedere il nuovo bonus elettrodomestici e quali documenti presentare

La procedura per attivare la richiesta del bonus non è ancora stata divulgata, ma secondo le prime indiscrezioni tutto dovrebbe essere reso chiaro a partire da marzo 2025. Si parla di un meccanismo simile al bonus TV, con uno sconto immediato in fattura applicato direttamente dal rivenditore, senza ulteriori adempimenti per il cittadino. Bisogna, però, capire se sarà necessario presentare l’ISEE al momento dell’acquisto o se verrà creato un sistema di prenotazione online (click day), con una finestra temporale limitata.

Questa situazione si è già venuta a creare precedentemente e ha creato tanti disagi tra le persone che non sono pratiche di procedure digitali o si trovano ad avere a che fare con piattaforme sovraccariche. Per il momento si può cominciare a raccogliere tutta la documentazione che risulterà sicuramente utile, come certificazioni ISEE aggiornate e documenti relativi allo smaltimento del vecchio elettrodomestico, in attesa delle istruzioni ufficiali che arriveranno tra poco.