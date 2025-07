Urgentissimo WALT DISNEY: 2500€ per lavorare nel Paese dei Balocchi | Assumono per ordine di arrivo senza esperienza

Il celebre parco a tema è alla ricerca di nuove figure da inserire nel proprio organico: ecco chi potrà esaudire il suo desiderio più grande.

Chi non ha mai sognare di vivere un’esperienza magica e indimenticabile come quella di Walt Disney? Ogni anno il famoso parco divertimento accoglie milioni di turisti provenienti da tutto il mondo, molti dei quali bambini, che non vedono l’ora di scoprire il fantastico mondo animato e i personaggi che lo abitano.

Ebbene, ora anche voi avrete la possibilità di farlo: Disney World, situato in Florida, è alla ricerca di 40 nuove figure che ricopriranno il ruolo di camerieri, runner e cassieri presso i Ristoranti Patina collocati all’interno del Padiglione dedicato all’Italia.

Coloro che verranno assunti otterranno un contratto lavorativo di un anno (inclusivo di biglietto aereo, assicurazione medica e alloggio) e uno stipendio compreso tra i 2100 e i 2400 euro (in base al ruolo). Le prossime partenze sono previste entro agosto 2025. Ma scopriamo quali sono i requisiti necessari per candidarsi ed eventualmente ottenere uno dei posti di lavoro offerti.

Requisiti

Per inoltrare la propria candidatura per uno dei ruoli messi a disposizione da Walt Disney World, è fondamentale disporre di una serie di requisiti, senza i quali non si potrà avanzare nella selezione. Innanzitutto è necessario aver conseguito il Diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere disponibili a risiedere negli Stati Uniti (in questo caso nello stato della Florida) per un periodo compreso tra i 12 e i 13 mesi.

Inoltre, bisogna aver raggiunto minimo un livello B2 in lingua inglese e avere avuto un’esperienza lavorativa di almeno un anno. Anche le soft skills sono ben apprezzate e valutate, includendo la pro attività, l’entusiasmo e l’attenzione ai dettagli.

Procedura per candidarsi presso i Ristoranti Patina di Walt Disney

Si ricorda che le selezioni sono aperte fino al 15 dicembre 2025. Per quanto riguarda la procedura di candidatura, gli interessati non dovranno fare altro che inviare una e-mail, allegando cv e lettera di presentazione in inglese al seguente indirizzo: claire@internationalservices.fr (in copia a eures@afolmet.it).

Non solo, i candidati sono invitati anche a compilare un form online reperibile sul seguente portale: en.internationalservices.fr/candidature. Qui dovrete inserire i dati richiesti, come nome, cognome, città di residenza, e rispondere ad alcune domande, ovviamente in lingua inglese.