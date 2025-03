BONUS SCUOLA | Mi hanno fregato i soldi da sotto il naso e non me ne ero accorto: 500€ bruciati in un millisecondo

Bonus scuola con truffa: tante le famiglie che rischiano di perdere questo importante incentivo. Ben 500 euro persi.

Stiamo vivendo in un momento di grossa difficoltà economica dovuta alla crisi che attanaglia gran parte dei Paesi, e molte famiglie sono in ginocchio.

In questo panorama anche questo 2025 il Governo ha deciso, attraverso la Legge di Bilancio, di istituire miliardi come fondi da utilizzare per bonus e incentivi. La maggior parte per supportare nuclei familiari numerosi e bisognosi di particolare sostegno.

Un esempio per tutti è l’Assegno unico universale, introdotto nel 2022. Un beneficio per le famiglie con figli a carico, indipendentemente dall’Isee ma con una cifra variabile in base ad esso.

E poi ci sono le misure previste direttamente per i giovani come il bonus cultura, o il bonus scuola. Ma attenzione, anche se ti spettano potresti perdere i 500 euro in un attimo. Meglio controllare bene quello che fai, non farti fregare.

Bonus scuola: perdi 500 euro in un attimo

Nel folto panorama delle misure pensate dal Governo per aiutare le famiglie italiane gli incentivi mirati a precisi ambiti sono molti. Per fare un esempio, il bonus extra scuola, sempre introdotto con la Legge di Bilancio 2025, che si avvale del supporto del Fondo Dote Famiglia. E che dovrebbe essere erogato proprio a fine marzo.

Dall’importo pari a 500 euro, l’aiuto è rivolto a tutti i nuclei familiari con minori di 14 anni e ISEE inferiore a 15.000 euro. Il bonus servirà a coprire i costi di tutte le attività extrascolastiche usufruite presso enti pubblici o privati. Un ottimo aiuto per quelle famiglie che hanno più di un figlio under 14, che tra sport e discipline varie incide molto sul bilancio familiare. Ma a qualcuno potrebbero sparire i soldi dell’aiuto da sotto al naso.

Come conservare il bonus

Ma perché potresti vederti soffiare i 500 euro del bonus extra scuola da sotto al naso? Perché potrebbe esserci qualche furbetto che ne fa richiesta e poi lo usa per altri scopi, e non sarebbe la prima volta che accade una cosa del genere. Il Governo quindi potrebbe decidere di sospenderlo, tagliando fuori dall’aiuto chi ne ha davvero bisogno.

E proprio per evitare eventuali abusi, è stata decisa la modalità di accesso che prevede una prova dell’avvenuto pagamento per le attività extra scolastiche frequentate dai minori, le varie ricevute o fatture rilasciate dagli enti organizzatori e infine certificazioni che attestino l’idoneità dell’organizzazione a ricevere i fondi. Ricordiamo inoltre che, a differenza di altre misure di aiuto, questo bonus non esclude l’accesso ad altri, al quale può quindi sommarsi.