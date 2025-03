LA LUCERTOLA PIÙ SPAVENTOSA DEL MONDO | È enorme e mangia gli umani in 26 secondi netti: avvistata in centro città

Piccola e simpatica, la lucertola non sempre è amica dell’uomo. Ne esiste una enorme che anzi li potrebbe mangiare in pochissimo tempo.

Ma quanto sono carine le lucertole? Ora che arrivano i primi caldi le vediamo sbucare dalle loro tane dove si erano nascoste durante l’inverno.

Animali a sangue freddo come i serpenti, con le basse temperature entrano in uno stato di torpore simile al letargo, per poi risvegliarsi in primavera.

Corrono sulle loro zampette dotate di speciali ventose che consentono di arrampicarsi ovunque anche in maniera verticale. Le vediamo quindi strisciare sui muri, calarsi giù dai tetti, alla ricerca di un posto al sole dove rimaner immobili in attesa che passi una preda.

Ma lo sapevi che esiste una enorme lucertola per la quale la preda potremmo essere proprio noi? È in grado di mangiare un essere umano in meno di un minuto. Spaventosa.

La lucertola più spaventosa che può mangiare un umano

Piccole, simpatiche e con 50 sfumature di verde, le lucertole sono solitamente innocue per l’uomo. Mangiano infatti per lo più insetti, ma si cibano anche di alcuni tipi di frutta e prodotti dell’orto. Dove però svolgono anche un servizio utile, perché aiutano ad eliminare in maniera del tutto naturale i parassiti delle piante. Oltre a mangiare le fastidiosissime zanzare. Il geco per esempio, quella lucertolina chiara e notturna, un po’ più schiacciata e grossa, adora le zanzare e gli insetti che danno noia la notte. Ecco perché da furba si apposta vicino alle luci, che li attirano.

Sono infatti tutte delle abili cacciatrici, veloci e furbe. Ti sarai accorto sicuramente che a molte si stacca la coda se le tocchi. Non è per la sua particolare fragilità, no. È un trucco: la perdono volontariamente quando sono in pericolo, in modo che questa, muovendosi per qualche istante anche se staccata dal corpo, li distrarrà mentre loro fuggono. Ma se vedi una particolare ed enorme lucertola, è meglio che sia tu a fuggire.

Se la incroci meglio scappare

Immagina di trovarti davanti un’enorme lucertola di 3 metri di lunghezza e oltre 90 chili di peso. Con zampe grosse e muscolose e una bocca che fa paura solo a guardarla. Denti affilati come lame, lunghi artigli che sembrano spade e un olfatto che ti può percepire fin da 3 chilometri di distanza.

Per fortuna in Italia non la incontrerai mai, parliamo del temibile e temuto Drago di Komodo, che vive in alcune zone dell’Indonesia, e non solo. Un enorme varano che con un solo morso è capace di uccidere, che può mangiare un intero bufalo e, volendo, un essere umano. Gli basta un morso perché nella sua bocca ci sono delle ghiandole velenifere che ti uccidono nel giro di 24 ore, anche se riesci a scappare. Che paura.