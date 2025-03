Addio ora legale, abolita completamente da quest’anno: non cambi più le lancette | Per sempre l’ora fissa

La notizia che molti aspettavano è infine arrivata: addio ora legale, quest’anno verrà definitivamente abolita, basta spostare le lancette.

Da quanti anni si discute sulla possibilità di abolire l’ora legale? Tanti. Ma che sia arrivato finalmente il momento tanto atteso da molti?

Dopo diverso tempo in cui le discussioni e i dibattiti si sono aperti e chiusi senza portare mai ad un nulla di fatto, la decisione sembra essere ormai presa: l’ora legale non esisterà più.

Questo significa che molto probabilmente cambierà anche il modo in cui si vive il tempo, le nostre abitudini, i nostri ritmi.

Basta spostare le lancette degli orologi 2 volte all’anno, basta scombussolamento dovuto ad un nuovo ritmo. Scopriamo cosa sta per cambiare e che impatto avrà la nuova condizione sulla nostra vita.

Addio ora legale: il momento è arrivato

Come abbiamo accennato, sono ormai diversi anni che si discute sulla reale utilità di questo cambio dell’ora, abitudine, come qualcuno saprà, introdotta durante la prima guerra mondiale, per cercare di ottimizzare i consumi energetici. Ma gli effetti sul nostro bioritmo sono inaspettati, nessuno pensava potessero incidere su umore e ritmo sonno-veglia. Difatti è ormai appurato che il cambio annuale dall’ora legale a quella solare e viceversa, crea disturbi del sonno, calo della produttività e persino, sembra, un aumento di problemi legati alla salute mentale.

Sembra un’esagerazione, ma alcuni studi hanno dimostrato che nelle settimane immediatamente successive allo spostamento delle lancette, si verifica un aumento dello stress mentale dovuto alla difficoltà che il corpo vive per abituarsi a questa modifica. Per questo molti ne auspicano l’abolizione. E quel momento è arrivato.

Basta spostare le lancette

La discussione sull’abolizione dell’ora legale potrebbe avere raggiunto una quadra. Già alcuni Paesi hanno adottato un unico orario, come il Giappone, la Nuova Zelanda e alcune zone dell’Australia. Ma da quest’anno se ne aggiunge un altro alla lista, seppur breve. L’Ucraina ha deciso che il 2024 è stato l’ultimo in cui i cittadini hanno adottato l’ora legale, abolita definitivamente dal 2025. E l’Italia?

L’Europa, e di riflesso l’Italia, dovrebbe prendere una decisione definitiva entro il 2026. Una proposta avanzata già nel 2018 ma, come scrive consilium.europa.eu:”il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione sulla proposta nel marzo 2019 e ha votato a favore dell’abolizione dell’ora legale nel 2021. Per adottare la legislazione necessaria a porre fine ai cambi stagionali dell’ora occorre l’accordo sia del Consiglio che del Parlamento europeo”. Accordo che potrebbe arrivare a breve.