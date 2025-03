Esenzione Imu, non gli devi dare più un euro se ci metti tua nonna dentro: non prendono più un euro

Da oggi non dovrai più pagare l’IMU, ti basterà avare un anziano a disposizione per ottenere l’esenzione totale.

L’Imposta Municipale Unica (IMU), con le sue complesse dinamiche e le frequenti modifiche, rappresenta un terreno fertile per chi è alla ricerca di soluzioni per alleggerire il carico fiscale.

Tra le pieghe della legislazione, emerge una possibilità poco conosciuta che potrebbe rivelarsi un vero e proprio salvagente per molti proprietari di immobili.

Si tratta dell’esenzione del pagamento dell’IMU legata alla presenza di un familiare anziano all’interno dell’abitazione.

Scopri subito i requisiti necessari per accedere a tale beneficio e quali sono le procedure da seguire per presentare la domanda.

Prepara le valigie alla nonna

La Corte di Cassazione ha recentemente chiarito un aspetto fondamentale riguardante l’Imposta Municipale Unica (IMU) e il diritto di abitazione: l’IMU grava su chi gode del diritto di abitazione, non sul proprietario dell’immobile, a condizione che il trasferimento di tale diritto sia comunicato al Comune prima dell’inizio dell’anno fiscale, anche attraverso una semplice scrittura privata registrata. Questa importante precisazione risponde a una domanda frequente e cioè: chi è tenuto a pagare l’IMU quando si concede il diritto di abitazione a un familiare o a un amico tramite una scrittura privata? Secondo la Suprema Corte, se il diritto di abitazione è stato formalmente comunicato al Comune prima dell’inizio dell’anno fiscale, l’IMU sarà a carico della persona che risiede nell’immobile con tale titolo, liberando il proprietario dall’obbligo di pagamento per sempre.

Tutto ciò ha un impatto significativo dal momento in cui semplifica la procedura per il trasferimento del diritto di abitazione, rendendo non necessario l’atto notarile o la trascrizione nei pubblici registri. È sufficiente una scrittura privata registrata presso l’Agenzia delle Entrate, con un costo di 200 euro, e la successiva comunicazione al Comune. Rimane comunque fondamentale che la comunicazione al Comune avvenga prima dell’inizio dell’anno di imposta per il quale si vuole ottenere il trasferimento dell’onere fiscale. Solo in questo modo il proprietario dell’immobile cessa di essere soggetto passivo IMU.

Non dovrai più sborsare un euro

Questa novità rappresenta una possibilità concreta di alleggerire il carico fiscale, soprattutto in situazioni in cui si decide di ospitare un familiare anziano nella propria abitazione. La possibilità di trasferire il diritto di abitazione tramite una semplice scrittura privata, senza la necessità di ricorrere a un notaio, semplifica notevolmente la procedura e la rende più accessibile.

L’esenzione dall’IMU può rappresentare anche un importante aiuto economico per le famiglie che si prendono cura di un anziano, permettendo loro di destinare le risorse risparmiate ad altre necessità.