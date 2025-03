Massa-Carrara: allertati i soccorsi per due escursionisti | Salvati da Pegaso

Nuova operazione di salvataggio sulle vette di Pania della Croce: attivato l’elisoccorso regionale Pegaso, che ha recuperato i due giovani escursionisti.

Nonostante l’imminente arrivo della primavera, non si arrestano la attività dei soccorritori in numerose alture italiane e, per quanto riguarda la zona di Massa-Carrara, l’area più problematica è senz’altro la suggestiva Pania della Croce, la montagna più imponente e alta di tutta la Versilia.

Il primo intervento dell’anno risale al 15 gennaio, quando un escursionista di 45 anni è caduto in una zona impervia delle Alpi Apuane, riportando fratture multiple.

Fortunatamente, l’elicottero Pegaso 2 è decollato tempestivamente e ha raggiunto l’uomo in 20 minuti, recuperandolo con l’ausilio di un verricello. Ricoverato in codice rosso presso l’ospedale di Cisanello, in provincia di Pisa, il paziente è stato in seguito stabilizzato dal personale medico.

Purtroppo, però, il novero degli incidenti non si arresta qui: ecco una breve panoramica su tutti gli interventi di salvataggio eseguiti sinora dalle squadre Pegaso.

I più recenti salvataggi con l’elisoccorso

Il 22 febbraio, un grave incidente stradale sulla SR71, vicino a Rassinia, ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Una donna di 34 anni, infatti, è rimasta coinvolta in uno scontro frontale che ha richiesto l’attivazione di Pegaso. Atterrati nei pressi dell’incidente, i soccorritori hanno recuperato la paziente e l’hanno trasferita presso il Careggi di Firenze in meno di 40 minuti.

Pochi giorni addietro, ovvero il 10 marzo, un agricoltore di 66 anni è rimasto schiacciato da un trattore a Castiglione della Pescaia. L’elicottero, partito proprio da Pania della Croce, ha raggiunto la zona rurale, inaccessibile ai mezzi terrestri, trasportando infine l’uomo presso il policlinico Le Scotte di Siena, e i soccorritori ne hanno stabilizzato le condizioni in volo, eseguendo una provvidenziale trasfusione.

L’ultimo incidente su Pania della Croce

Verso le 11:30 di ieri, 19 marzo 2025, il centralino del 118 ha fatto scattare l’allarme, e contattato immediatamente gli operatori dell’elicottero Pegaso 1 per un nuovo intervento a Pania della Croce.

Due escursionisti di 31 e 37 anni, infatti, sono finiti in una zona impervia tra via Amoretti di Vestea e la via dei Lucchesi, e la posizione insidiosa ha richiesto comprensibilmente l’intervento dell’elisoccorso. Pegaso 1 è perciò giunto sul posto rapidamente, supportato dalla Stazione di Lucca del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano. Il tecnico di elisoccorso ha mantenuto il contatto telefonico con i due sfortunati escursionisti ed è riuscito ad individuarli con precisione; una volta recuperati con il verricello, essi sono stati trasferiti a bordo entro le 12:45. Fortunatamente, non hanno riportato alcuna lesione grave, ma sono stati preventivamente condotti presso la base di Cinquale per un controllo medico approfondito.