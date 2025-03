Carrara: la denuncia degli abitanti di Gragnana dopo l’alluvione “Siamo arrabbiatissimi”

Dopo la recente ondata di maltempo, inizia a levarsi un coro di proteste tra gli abitanti di Gragnana, frazione di Carrara. Dita puntate sulle Istituzioni.

Negli ultimi giorni tutta l’Italia è stata interessata da intense perturbazioni e da eventi atmosferici anche severi, e molte zone della penisola hanno registrato numerose criticità.

Tra le zone più colpite, compare anche il territorio di Massa-Carrara, che è stato flagellato da bombe d’acqua e grandinate a partire dal 14 marzo.

Le piogge torrenziali, inoltre, hanno sovraccaricato i corsi d’acqua, causando esondazioni localizzate e allagamenti in diversi aree e, come spesso accade, a fare le spese per l’incuria e la mancata prevenzione di tali disagi sono stati i cittadini.

A riprova di ciò, un’abitante della frazione carrarese di Gragnana ha inviato una missiva di protesta alla redazione de lavoceapuana.com: la situazione, secondo la residente, sta diventando assolutamente insostenibile.

Gragnana, un territorio da tutelare

La frazione di Gragnana è nota per la sua posizione in una valle montuosa, eventualità che la rende particolarmente esposta alle colate di fango e detriti durante gli eventi meteorologici più estremi.

Con i suoi 219 metri di altitudine, inoltre, Gragnana è storicamente soggetta a frane, smottamenti e fenomeni di dissesto idrogeologico che possono isolare la comunità e interrompere – anche per giorni – i collegamenti con il resto del territorio. In seguito alla recente ondata di maltempo si sono attivati sia i Vigili del Fuoco che la Protezione Civile, in modo da ripristinare la viabilità e garantire la sicurezza dei residenti. L’esasperazione degli abitanti, però, è ormai palpabile, come si evince anche dalla lettera che riportiamo qui sotto, e che punta il dito sulle responsabilità delle Autorità locali e provinciali.

“Siamo stanchi, delusi e arrabbiati”

“Mercoledì scorso durante un diluvio sono finalmente caduti due alberi posti sul monte sovrastante la mia abitazione.” – ha esordito la lettrice – “Hanno invaso la strada e, fortunatamente, in quel momento non passavano né auto né pedoni. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che per tre ore hanno segato e liberato la strada, ripristinando la viabilità, ma hanno lasciato tutti i rami e i tronchi degli alberi sospesi sul monte. Oltre a questo pericolo, esiste dal 2012 una frana che ha portato via mezza strada“.

La residente ha Gragnana ha quindi concluso con amarezza: “La situazione per le persone che qui abitano è diventata insostenibile. Siamo arrabbiatissimi. La strada è provinciale, quindi deve intervenire la Provincia di Massa-Carrara, ma la sicurezza dei propri cittadini è responsabilità del Sindaco: sono anni che si rimbalzano la palla a spese di noi cittadini, credetemi, siamo davvero stanchi, delusi e arrabbiati“.