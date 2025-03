Compri l’auto nuova e la paghi la metà: stanno usando tutti questo trucco | Funziona sempre

Se devi acquistare un’auto questo è il trucco che te la fa pagare anche la metà. Non lasciarti scappare l’occasione.

La maggior parte degli italiani ha una passione innata per le auto, un amore che affonda le radici nella cultura del Paese, famosa per il design, la tecnologia e l’ingegneria di alcuni dei marchi automobilistici più prestigiosi al mondo.

Per fare qualche nome: Ferrari, Lamborghini, Maserati e Fiat. Questi sono solo alcuni dei marchi che hanno reso l’Italia famosa ovunque.

Si tratta quindi anche di una questione di identità, con milioni di automobilisti che ogni giorno percorrono le strade con un mezzo di trasporto che spesso è anche simbolo di status.

Purtroppo il sogno di una quattro ruote è spesso ostacolato dai prezzi troppo alti, soprattutto per le auto di fascia alta. Ma con questo trucco puoi spendere la metà.

Compra l’auto nuova e pagala la metà con questo trucco

Anche se per la maggior parte degli italiani acquistare una Ferrari o una Maserati resta un sogno irraggiungibile, purtroppo per molti anche le auto di fascia media possono rappresentare una meta difficile, a causa dei costi.

C’è però un modo per spendere molto meno, e portarsi a casa una macchina nuova pagandola la metà. Ti diciamo subito come fare.

Il metodo che funziona

Esiste un’alternativa per chi vuole acquistare un’auto nuova pagando molto meno: comprarla all’estero, in particolare in Germania. I prezzi delle auto in Germania sono generalmente più bassi rispetto a quelli in Italia, anche del 20-30% in meno. E nel vasto mercato di veicoli nuovi e usati si possono trovare offerte spesso molto più convenienti rispetto a quelle italiane. Acquistare un’auto in questa Nazione, nonostante la necessità di gestire la burocrazia per il trasferimento e la registrazione in Italia, può risultare una soluzione vantaggiosa per chi desidera risparmiare sull’acquisto di un veicolo nuovo.

Ma come fare? Come riporta il sito motori.money.it, è importante fare attenzione agli obblighi burocratici, meglio affidarsi ad un intermediario o una concessionaria. Una volta acquistata poi per portarla in Italia ci si potrà affidare direttamente all’autosalone che si occuperà di gestire tutte le pratiche oppure utilizzare autonomamente un carro attrezzi, per esempio se il veicolo che non è mai stato immatricolato. Ma il costo potrebbe essere molto alto. In alternativa, munendosi di una targa di prova e di un’assicurazione provvisoria, è possibile guidare l’auto dalla Germania fino in Italia, dove si provvederà poi a procedere con l’immatricolazione con targa italiana.