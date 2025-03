Conto corrente, non fare mai bonifici senza compilare questo campo: ti ritrovi la finanza a casa | Quest’errore lo fanno tutti

Quando compili un bonifico non dimenticare mai di compilare tutti i campi perfettamente altrimenti ti viene a bussare la Finanza.

Da tempo il Governo ha introdotto specifiche norme che regolano il trasferimento di denaro e i pagamenti, per cercare un modo concreto di contrastare fenomeni come l’evasione fiscale e il riciclaggio di denaro.

Cercando di incentivare l’uso di metodi tracciabili è più facile tenere sotto controllo le transazioni finanziarie dei contribuenti, che devono rispettare le leggi a riguardo.

Una di queste è quella che stabilisce un tetto massimo sull’uso del denaro contante: 5.000 euro. Oltre questa cifra, le transazioni devono essere effettuate utilizzando appunto strumenti tracciabili, come assegni, carte di credito o bonifici bancari.

Proprio questi ultimi però possono essere motivo di controlli quando non vengono effettuati nel modo giusto. Non dimenticare di compilare un determinato campo, se non vuoi trovarti la Finanza a casa.

Conto corrente: attenzione a compilare bene i bonifici

Mentre per i pagamenti in contanti il tetto è stato stabilito a 5000 euro, non ci sono limiti per quelli tracciabili. C’è però da sottolineare che anche prelievi e versamenti mensili sul proprio conto corrente devono rispettare alcune regole. Sebbene non comportano trasferimenti verso terze persone, possono comunque essere soggetti a controlli. Se per esempio in un mese superi 10.000 euro di prelievi o versamenti, il tuo istituto di credito è obbligato a segnalare la cosa all’Unità di Informazione Finanziaria. Un ente che raccolte le segnalazioni di movimenti sospetti di denaro effettua i dovuti controlli.

In ogni caso anche quando si effettuano bonifici bancari bisogna stare attenti. Molti credono erroneamente che i bonifici siano completamente esenti da controlli e che possano essere utilizzati liberamente senza alcuna restrizione, ma non è così. In effetti, esistono dei limiti anche per questi strumenti di pagamento.

Non tralasciare mai questo campo

Una delle principali problematiche legate ai bonifici bancari è la necessità di fornire una causale chiara per ogni transazione. In teoria infatti se si effettua un bonifico senza una causale precisa, si potrebbe incorrere in un controllo da parte della Guardia di Finanza.

Certo non esiste un obbligo che impone una causale dettagliata per ogni bonifico, ma è importante, soprattutto per chi lo riceve, poter dimostrare la provenienza del denaro. Quindi per evitare problemi di sorta sia a chi lo effettua che a chi lo riceve, compilarlo nella maniera giusta precisando il nome del destinatario e quello del beneficiario, magari il grado di parentela qualora ci fosse, il motivo del trasferimento e la sua finalità.