Divieto di parcheggio, non la puoi più mettere vicino casa tua: la legge è ufficiale | Reato di suolo pubblico

Gli automobilisti si ritrovano con un nuovo divieto: quello di parcheggiare vicino casa. Scatta ora il reato di suolo pubblico. Un’assurdità.

Soprattutto in alcune zone cittadine, ma non solo nelle grandi città, gli automobilisti si ritrovano a combattere ogni giorno contro un grande problema: quello del parcheggio.

Addirittura alcuni prima di acquistare una casa si accertano che questa abbia un parcheggio privato, per evitare di fare interminabili giri intorno al quartiere ogni volta che prendono l’auto.

Un dramma, che qualcuno ha risolto con un box. E ha fatto bene, perché a quanto pare da adesso o metti l’auto in garage o ti becchi una multa.

Scatta il reato di suolo pubblico. Ma cos’è questa novità? Meglio informarsi, se non si vogliono sborsare un mucchio di soldi.

Vietato parcheggiare vicino casa

Informarsi su ciò che dice il Codice della Strada è diventato di fondamentale importanza poiché sono talmente tante le norme e le novità introdotte che sbagliare è facile. E commettere reato pure. Del resto si dice che la legge non ammette ignoranza, e così è. I cittadini, in questo caso gli automobilisti, devono conoscere a menadito tutte le leggi che regolamentano l’uso della strada. È soprattutto per una questione di sicurezza, nonché una questione economica.

Incappare in una multa oggi, dopo l’inasprimento delle sanzioni che sono state introdotte con la revisione del CdS, può essere molto dispendioso. Meglio attenersi alle regole, ma per farlo bisogna conoscerle. E questa, siamo certi, non la conoscono in molti: meglio non parcheggiare vicino casa.

La norma che non tutti conoscono

Perché non puoi parcheggiare vicino casa? In realtà la risposta esatta sarebbe meglio mettere l’auto in garage o, se la lasci fuori, ricordati di chiudere i finestrini. Altrimenti puoi beccarti una multa, ed è accaduto davvero. Ha fatto scalpore la notizia di un automobilista che è stato appunto multato per aver lasciato un finestrino aperto, violando quindi il Comma 4 dell’articolo 158 del Codice della Strada, che recita: “Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso”.

Che c’entra? Secondo chi ha elevato la contravvenzione, lasciare il finestrino aperto dell’auto viola questo articolo in quanto è una vera e propria istigazione al furto. Inviti i ladri a rubartela, e metti anche in pericolo l’incolumità degli altri automobilisti, in quanto questi potrebbero usarla in maniera incauta. Oltre al danno, la beffa, è il caso di dirlo.