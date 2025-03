Libretto di circolazione radiato: non te lo ridanno più | Se lo trovano in queste condizioni è la fine

Attenzione al libretto di circolazione: se è in queste condizioni te lo ritirano e non te lo danno più. E paghi pure la multa.

Negli ultimi mesi non si fa altro che parlare del nuovo Codice della Strada, che ha subito alcuni ritocchi significativi, con un inasprimento delle sanzioni per chi non rispetta le norme di circolazione.

Queste modifiche sono necessarie per garantire la sicurezza stradale e la prevenzione di incidenti.

È fondamentale che ogni automobilista prenda coscienza dell’importanza di rispettare tutte le disposizioni previste dal codice, non solo per evitare multe salate, ma anche per garantire la propria sicurezza e quella degli altri.

Ma nonostante ciò non tutti conoscono esattamente le leggi stradali; alcune norme infatti possono essere poco conosciute rispetto ad altre. Quanti sanno che anche il libretto di circolazione deve soddisfare determinati requisiti? Se non osservi alcune regole, rischi di vederti ritirato il documento, con conseguenze che possono risultare tanto fastidiose quanto onerose.

Libretto di circolazione: in queste condizioni non te lo danno più

È facile immaginare che molti conducenti siano a conoscenza delle sanzioni per eccesso di velocità o guida in stato d’ebbrezza, ma quante ce ne sono che non vengono considerate? Tutti parlano delle solite infrazioni, quelle più conosciute. Ovvero, oltre quelle già citate, anche le solite come il divieto di sosta, la mancanza di cinture di sicurezza o l’uso del cellulare.

La maggior parte sono comportamenti che vengono particolarmente attenzionati e perseguiti più duramente poiché rappresentano un pericolo anche per gli altri utenti della strada. Troppi ancora sono gli incidenti causati dalla distrazione mentre si sta leggendo o rispondendo ad un messaggio, oppure per un bicchierino di troppo. Ma non tutti sanno che anche la documentazione e modulistica che riguarda l’auto è soggetta a norme e regole. Come, appunto, il libretto di circolazione. Nel caso in cui ti dovessero fermare per un controllo e trovarlo in una certa condizione, potrebbe anche ritirarlo.

Attenzione a tenerlo sempre in regola

Molti automobilisti probabilmente dimenticano che all’interno del libretto di circolazione deve essere annotata la data di revisione dell’auto, la quale è obbligatoria a cadenza biennale.

E questa semplice informazione è essenziale, poiché attestando la regolarità del veicolo, contribuisce a mantenere elevati gli standard di sicurezza sulle strade. Se un’automobile non viene revisionata entro i termini previsti e tale data non è indicata sul libretto, si incorre nel rischio di avere il documento ritirato durante un controllo. Secondo l’articolo 80 del Codice della Strada è prevista, inoltre, una sanzione amministrativa da un minimo di 169 ad un massimo di 680 euro.