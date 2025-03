Superbonus 110 auto, il governo ti regala macchina nuova: la scegli, la compri e la pagano loro | La danno a tutti

Comprare un’auto nuova potendo usufruire di un importante Bonus è oggi possibile: ecco come chiedere e ottenere l’incentivo dedicato agli automobilisti italiani.

A partire dal 3 giugno 2024 si possono richiedere degli importanti ecoincentivi statali per l’acquisto di nuove automobili a basse emissioni.

La misura, che era attesa da mesi, prevede uno sconto immediato al momento dell’acquisto per chi rottama un’auto inquinante ed è disposto a passare a un veicolo più ecologico.

L’agevolazione si applica su auto nuove elettriche, ibride plug-in e termiche Euro 6 mild hybrid, purché rientrino in specifici limiti di emissione e di prezzo.

Si possono ottenere cifre davvero considerevoli e, nel caso di Isee sotto i 30.000 euro, è previsto un ulteriore extra bonus del 25%.

Chi può ottenere oltre 10.000 euro di sconto per l’acquisto di una nuova automobile

Il Superbonus auto è applicabile per tre fasce di emissione. La prima (0-20 g/km) riguarda quasi esclusivamente auto elettriche. In questo caso, con la rottamazione di un veicolo Euro 0, 1 o 2, si può ottenere il massimo incentivo: si tratta di 11.000 euro, che diventano 13.750 per chi rientra nel requisito Isee. La seconda fascia (21-60 g/km) riguarda le ibride plug-in. In questo caso qui il bonus massimo arriva a 10.000 euro con rottamazione e Isee basso.

La terza fascia di emissione (61-135 g/km) include vetture con motore termico e mild hybrid. L’incentivo per questa categoria varia da 1.500 a 3.000 euro, con rottamazione obbligatoria e nessun beneficio extra per Isee. Il prezzo massimo dei veicoli incentivabili è di 42.700 euro Iva inclusa per elettriche e mild hybrid, e di 54.900 per le plug-in. La rottamazione è obbligatoria per tutte le auto sopra i 61 g/km.

Contributi previsti anche per auto usate e impianti a gas

Si può ottenere il Bonus anche sull’acquisto di altre tipologie di auto. Per l’acquisto di un veicolo usato Euro 6 con emissioni sotto i 160 g/km e valore massimo di 25.000 euro, si possono risparmiare fino a 2.000 euro, a condizione che si rottami una vettura fino a Euro 4. Per chi invece sceglie di installare un impianto a GPL o metano su un’auto almeno Euro 4 non già omologata per questi carburanti, sono previsti contributi di 400 euro (GPL) o 800 euro (metano).

Per avere lo sconto, bisogna inoltrare la domanda attraverso il concessionario. Quest’ultimo può accedere alla piattaforma del Mise e prenotare il contributo. Da questo momento il venditore ha 270 giorni per concludere l’operazione. Per garantire l’applicazione del Bonus è necessaria la sottoscrizione di dichiarazioni specifiche, tra cui l’impegno a mantenere la proprietà del veicolo per almeno 12 o 24 mesi, a seconda del caso.