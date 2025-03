Inps, comunicazione ufficiale: “Aumento pensioni dal 2025” | Anziani pieni di soldi

Buone notizie per gli anziani: l’INPS ha diffuso una comunicazione ufficiale sull’aumento delle pensioni a partire dal 2025.

Nel complesso e mutevole panorama socio-economico italiano, la questione delle pensioni riveste un ruolo di primaria importanza, toccando da vicino la vita di milioni di cittadini.

In un contesto segnato da sfide demografiche e da una crescente incertezza economica, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) si trova a svolgere un ruolo cruciale, garantendo il sostegno economico a una popolazione anziana in costante aumento.

In questo scenario, ogni annuncio riguardante le pensioni è accolto con grande attenzione e aspettativa.

Recentemente, l’INPS ha suscitato un notevole interesse grazie all’annuncio su l’aumento pensioni.

Un calcolo più favorevole per il 2025

L’INPS ha annunciato di recente un’importante rivalutazione del montante contributivo per il 2025, che si tradurrà in un aumento degli assegni pensionistici. Questa notizia, comunicata attraverso il messaggio n. 914/2025, porta buone nuove per chi si appresta ad andare in pensione il prossimo anno. Il montante contributivo, ovvero il totale dei contributi versati durante la carriera lavorativa, sarà rivalutato del 3,66%. Questo aggiornamento, basato sulle variazioni economiche e contributive degli anni precedenti, è destinato a influenzare positivamente l’importo della pensione, specialmente per coloro il cui assegno è calcolato con il metodo contributivo. L’incremento del montante contributivo potrebbe tradursi in un assegno più elevato per i pensionati durante tutti il corso dell’anno 2025. Questo non è il risultato di una nuova misura normativa, ma piuttosto l’effetto dell’aggiornamento dei coefficienti di rivalutazione, previsto dalla legge n. 335/1995 (riforma Dini).

Per chi invece andrà in pensione nel 2025, il tasso di rivalutazione applicabile al montante accumulato fino al 31 dicembre 2023 è pari a 1,036622, corrispondente a un incremento del 3,66%. Questo valore è superiore a quello dell’anno precedente, che era fissato a 1,023082 (con un aumento del 2,3%). Oltre all’aggiornamento del montante contributivo, l’INPS ha fornito anche i nuovi coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili, necessari per calcolare le pensioni a partire dal 2025. Questi coefficienti si applicano a diverse quote di pensione, inclusa quella relativa ai contributi versati fino al 31 dicembre 1992 e quella maturata dal 1° gennaio 1993, nonché alle gestioni spettacolo e sport per le anzianità contributive fino al 31 dicembre 1992.

Gli anziani si arricchiranno

Grazie a questi adeguamenti, il calcolo delle pensioni per il 2025 risulterà più favorevole rispetto all’anno precedente, riflettendo l’andamento economico degli ultimi anni e garantendo una rivalutazione più consistente del montante contributivo.

Se sei un pensionato, non ti resta che attendere e goderti il meritato aumento, pianificando come investire saggiamente questa ritrovata liquidità per arricchire ulteriormente il tuo futuro.