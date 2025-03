Lidl, con 40€ hai l’elettrodomestico sognato da tutte le donne delle pulizie | Pavimenti splendenti a due spicci

Lidl non perde un colpo. Ad appena 40 euro un elettrodomestico utilissimo per tenere i pavimenti puliti. E non solo. Non fartelo scappare.

Per chi è alla ricerca di piccoli elettrodomestici e attrezzi di qualità per la casa, il fai da te o il giardinaggio, ma non vuole farsi svuotare il portafoglio, le offerte di Lidl sono la soluzione giusta.

Da anni infatti, i clienti del discount tra i più amati dagli italiani possono trovare nelle sue corsie prodotti imperdibili a prezzi imbattibili.

Qui infatti non ci sono solo i più disparati generi alimentari che attirano per la qualità e il costo contenuto, ma anche tanti oggetti utili per il quotidiano.

In questa settimana a soli 40 euro circa sarà possibile trovare un elettrodomestico utilissimo per tenere i pavimenti puliti. E non solo.

Lidl: pavimenti puliti a 40 euro

Tra i vari prodotti a disposizione della sua numerosa clientela Lidl propone una linea esclusiva di prodotti a marchio Parkside, con attrezzi e macchine pensate per soddisfare le esigenze di ogni appassionato di fai da te, a prezzi assolutamente competitivi. Tra i prodotti più apprezzati ci sono attrezzi per il giardinaggio ma anche trapani, smerigliatrici e motoseghe, tutti pensati per durare nel tempo e con prestazioni che non deludono mai.

A partire da lunedì 24 marzo sarà quindi disponibile un nuovo volantino con la tanto attesa sezione dedicata al marchio. Fino a domenica 30 avrai l’occasione giusta per rifornirti di attrezzature in vista dei lavori e delle pulizie di primavera. Tra cui un oggetto imperdibile a 40 euro.

L’oggetto da non lasciarti scappare

Un’offerta particolarmente interessante tra quelle a volantino riguarda l’idropulitrice Parkside, un prodotto davvero utile per chi desidera prendersi cura del proprio giardino o della propria auto. Venduta a meno di 40 euro, l’idropulitrice è l’attrezzo perfetto per rimuovere sporco e detriti in modo rapido ed efficiente. In dotazione troverai una lancia con ugello multifunzione, un ugello con serbatoio per detergente da 500 ml, 6 metri di tubo di aspirazione con filtro, una bottiglia di detergente da 500 ml e un sacco a rete. Dotata di funzione di aspirazione per l’utilizzo di fonti d’acqua alternative, ha una pressione massima di 25 bar e un’altezza di aspirazione di 3 metri.

E anche se il prodotto non include batteria e caricabatterie, puoi tranquillamente acquistarne di compatibili a partire da 19,99 euro, presenti sullo stesso volantino. Oppure, se possiedi già un altro attrezzo Parkside con la stessa tipologia di batteria, potrai riutilizzare quella senza alcun problema. Come rinunciare ad una simile offerta. Ti conviene affrettarti, sta già andando a ruba.