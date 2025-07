Alcoltest: nullo per legge se la polizia non pronuncia queste testuali parole, non possono farti nulla | Metti in moto e vai

Alcoltest, se la polizia non pronuncia queste parole potresti evitare di avere una multa: ecco tutti i dettagli e le curiosità

Nell’ultimo anno, il 2025, il Codice della strada è diventato molto severo su alcune regole e regolamenti circa alcuni temi caldi spesso affrontato anche in Parlamento e dal Governo Meloni. Uno di questi è proprio il limite di velocità, unito al famoso alcoltest chhe determina se stai guidando in stato d’ebrezza. Andiamo a vedere, infatti, nel dettaglio cosa può succedere nel caso in cui ti fermano: tutti i dettagli e gli approfondimenti direttamente analizzati in questo articolo.

Il Codice della strada, sebbene è cambiato proprio per tutelare e dimiuire gli incidenti, ha favorito regole ferme e ferree su alcune tipologie di punti, tra cui quello dell alcol test. Infatti, il Ministro Salvini ha stabilito di aver cambiato il limite consentito alla guida non potendo bere più niente, a 0, cosa importantissia proprio per evitare problemi successivi.

In moltissimi si domandano cosa dovesse succedere se il conducente viene fermato al posto di blocco e, dopo l’alcol test, viene trovato con un tasso alcolemico superiore alla media quindi considerato in stato d’ebrezza.

E’ proprio questo il punto che lascia tutti senza parole e che andremo a dirvi una cosa di cui sicuramente non ne siete a conoscenza.

Alcol test, la novità che ti lascia senza parole: di cosa si tratta

Se ti trovi in una situazione del genere, dove ti ganno fermato al posto di blocco ma non sai bene cosa fare, allora è possibile conoscere alcune regole. Se un conducente, quindi, viene fermato al posto di blocco ha il diritto di essere avvisato dal pubblico ufficiale di potersi avvalere di un avvocato. L’avviso deve essere fornito prima di procedere all’alcol test affinchè lo stesso possa partecipare all’esame. Chiaramente se manca questa comunicazione, la sanzione è illegittima.

Bisogna sottolineare che l’alcol test costituisce un atto di polizia giudiziaria indifferibile ed urgente, l’avvocato può assistere il conducente ma non vi è un obbligo di previo avviso. Quindi, questo non deve conoscerne l’eventuale nomina né ha l’obbligo di nominare un avvocato d’ufficio.

Cosa dice la Cassazione

Secondo la Cassazione, con la sentenza n. 5396/2015, riduce l’ambito di applicazione dell’obbligo di avvisare l’avvocato. Se vengono posti esami non invasivi, l’obbligo non sussiste.

La polizia inoltre non deve attendere l’arrivo dell’avvocato per poter effettuate il test, e il conducente farebbe bene avvisare l’avvocato in tempi brevi e che si trovi il più possibile vicino al luogo.